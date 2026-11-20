眼前身穿筆挺西裝的Anson Wong，似金融才俊多過似酒樓集團的董事總經理及行政總裁，在逆市洪流下領航蛻變，跳出傳統酒樓框框，走新派精緻粵菜路線。「我們不要求量，而是要求精！」 文:Vera Gee 攝:蘇文傑

吸引客人眼球留下記憶點 早於八十年代，Anson的爸爸經營粉嶺富年華等幾間傳統舊式酒樓。Anson16歲入行，用了5年時間先做廚房學師了解粵菜基本功，才轉做廳面熟習運作，一步一步至26歲跟爸爸學做管理營運生意。在疫情期間逐步將集團舊式酒樓模式蛻變為現代風格。直至23年開設新派中菜館「LUNA嵐月」，到最近再開拓佔地一萬三千多呎、擁有六間貴賓廂房的副線「Amber菀」，以兩歲半愛女的中英文名字命名。 Anson道出理念：「英文名琥珀代表貴麗、溫暖的意思。我希望將溫暖帶給每一位客人，令他們覺得來這裏感覺舒服。我找來精銳、酒店出身的廚師團隊做特色菜，吸引客人的眼球，讓人留下記憶點。」

皇帝玉璽造型鳯印糕 菜館代表作菀之鳯印糕，造型猶如皇帝的玉璽，構思出自點心主管王漢威師傅，他曾效力文華東方酒店及瑰麗酒店，喜愛創新。先把去皮的黃皮果肉打蓉，因為會沉澱，故此必須控制溫度，讓它半瓊時才倒進去與糖煉成糖膠，然後加上攪碎的桃膠和雪梨肉，最後加入魚膠雪藏定型，前前後後花上4個多小時去製作。果香清怡，啖啖桃膠的膠質。 王師傅亦會將點心混入西式概念，用黑藜麥做鹹水角皮，表面像極一顆黑松露，內裡包著雞肉及黑松露醬，菌香濃郁。冬蔭大湯包靈感來自經常去泰國旅行而接觸的冬蔭功，將冬蔭功替代皮凍來做小籠包，皮薄多汁，帶辣勁，充滿香茅南薑的鮮活香味。

香茅鮮花椒焗脆鱔 行政總廚陳義夫也取香茅創作一道香茅鮮花椒焗脆鱔，先用雞油及菜籽油，加入蒜、乾蔥、大量香茅及青花椒去煉油，再浸油約兩天，將香氣沉澱出來。另外再拿一些新鮮香茅和青花椒放在瓦鍋裡，關蓋放在爐上焗熱，再鋪上脆鱔堂弄，讓鱔肉全面吸收香料的香氣。又破格用咖啡豆熏20日初鴿，把咖啡豆果實的甘香與木香熏進鴿肉裡，皮脆肉嫩鎖著豐富肉汁。

仙氣甜品拼盤 來自沙田凱悅酒店、顧問甜品師李文蔚設計的蛋糕及甜品，嚴選法國牛油、忌廉、日本蛋和時令鮮果，用原材料由零開始自家製作。招牌甜品拼盤有齊青提茉莉花茶蛋糕、抹茶卷蛋、伯爵茶奶凍、提拉米蘇及馬卡龍，配合乾冰仙氣效果，最合適慶生，大家也可從蛋糕櫃外帶件裝蛋糕及盒裝鬆化曲奇回家。

Amber菀 地址：鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈2樓 電話：2332 6488 營業時間：星期一至五11:00至10:30，星期六、日及公眾假期10:00至10:30