香港快運大專生限時機票優惠 飛日本、泰國、台灣機票低至$88起 親友同行同享優惠(附購票連結)

香港快運航空推出限時大專生機票優惠，單程票價低至$88，東京、首爾、台北、曼谷等20多個亞洲航點都有優惠。今次優惠不只限學生本人，只要同行旅客中有一人符合大專生資格，同行朋友及家人都可以一同享有優惠票價，同學仔們在聖誕、新年或復活節假期計劃外遊的話，可以趁今次買平機票。



同行親友都享學生優惠 20多個航點低至$88起 今次優惠涵蓋超過20個亞洲航點，當中包括日本東京、名古屋、小松及高松，韓國首爾、釜山及大邱，台灣台北、台中及高雄，還有泰國曼谷、布吉、越南峴港、馬來西亞檳城及吉隆坡等。 票價方最平港幣$88起，按航點及機票種類分為「輕便飛」、「經濟飛」及「隨心飛」三款，分別包括隨身物品、登機行李或20公斤寄艙行李，大家可按行程需要選擇。 香港快運大專生機票優惠票價 航點 輕便飛 經濟飛 隨心飛 東京（成田）、名古屋、小松、高松、首爾（仁川）、釜山 $198起 $248起 $348起 沖繩、濟州、曼谷（蘇凡納布米）、布吉 $118起 $168起 $268起 檳城、吉隆坡（梳邦）、亞庇、富國島、峴港、台北、台中、高雄、北京（大興）、寧波、義烏、常州、無錫、合肥、大邱 $88起 $118起 $188起

香港快運大專生機票優惠票價

11月20日起限時訂票 出發日期至明年6月底 優惠訂票期由2026年11月20日上午10時至11月24日晚上11時45分，合資格學生須透過香港快運指定活動網站或微信小程式預訂，不限預訂次數。機票適用於2026年12月3日至2027年6月30日期間出發，聖誕、新年、復活節及暑假行程都可提早安排。 另外，合資格旅客有機會賺取高達1,800「亞洲萬里通」里數。活動期間透過指定網頁登記成為國泰會員，並於90日內完成任何合資格里數賺取交易，可獲800迎新里數；完成訂票後，再於2026年11月20日至11月30日期間透過指定連結登入國泰會員，額外獲得1,000里數。

優惠詳情及注意事項 預訂日期：2026年11月20日上午10時至11月24日晚上11時45分 出發日期：2026年12月3日至2027年6月30日 預訂方法：香港快運指定活動網站及微信小程式 適用對象：指定香港及海外大專院校學生；同行親友可一同享有優惠 優惠只適用於由香港出發的來回機票，包括多城市行程，不適用於單程機票 優惠不適用於香港快運手機應用程式，數量有限，受條款及細則約束 票價不包括燃油附加費（香港出發單程由$149起）、稅項及其他費用，實際價格以訂票系統顯示為準

香港快運大專生機票優惠