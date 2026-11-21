設6.5米高末日博士+ 3大英雄打卡位

活動設有主題多個打卡位，為《復仇者聯盟 5：末日降臨》上映預熱。全場焦點必屬高達6.5米的「末日博士」巨像主題裝置。極具王者氣勢的末日博士，身披飄逸披風與極具金屬感的裝甲登場，絕對成為今期打卡熱點。雷神（Thor）、「變種特攻」鐳射眼（Cyclops）及「 神奇4俠」石頭人（The Thing）作為Marvel Studios的人氣角色，當然不能錯過。以角色全新造型打造的1:1比例的雕塑將會同步亮相，粉絲必定要到場朝聖。活動同時首度展出《復仇者聯盟 5》1:6 比例珍藏人偶全陣容，配合末日博士和史迪仔的末日王座打卡位，滿足各位的打卡慾。