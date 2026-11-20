高達模型｜香港GUNDAM BASE開幕一周年！期間限定店獨家首發模型 免費送限定禮遇 必睇模型展/3.6米高達

高達迷注意！為慶祝 THE GUNDAM BASE HONG KONG 香港首間旗艦店開幕一周年，啟德雙子匯與 Bandai Namco Asia 聯手，於雙子匯 2 期三道 SNDO 為大家帶來《THE GUNDAM BASE HONG KONG x The Twins 1st Anniversary》限定展覽和期間限定店。今次活動內容非常豐富，包括 3.6 米高 PG UNLEASHED 1/60 ν高達立像、6 米高模型盒聖誕樹，以及超過 400 款高達模型與會場首發限定品，更可憑消費免費換領Mini Haro及周年紀念襟章，粉絲們絕對不能錯過！

3.6米ν高達震撼現身＋6米巨型模型聖誕樹 今次活動必睇全新打造的 3.6 米高「PG UNLEASHED 1/60 ν高達」立像，機體每個部件均以超高精密度製作，從裝甲線條、關節層次到配色細節都相當講究，站立在展場中央氣勢十足。場內亦首度展出「高達世界中的香港」場景，1.5 米高的高達與馬沙專用渣古 II 正面交鋒，彷彿下一秒便會展開激烈對決，粉絲可以從不同角度取景拍攝，全情投入高達世界！

另外期間限定店內高達 6 米的巨型聖誕樹同樣是必影打卡位，整棵樹由全比例高達模型與特色模型盒堆疊而成，樹身內更巧妙陳列多款高達模型場景與機體，並加入《機動戰士高達 0080 口袋中的戰爭》的經典聖誕老人與雪人角色作為驚喜彩蛋。旁邊還有近 3 米高的聖誕特別版哈囉（HARO BALL）充氣裝置，造型可愛，充滿聖誕氣氛！

會場特設期間限定店 THE GUNDAM BASE期間限定店發售超過 400 款高達模型產品，並會分階段推出多款會場首發的限量版模型，包括 1/144 惡魔高達彩色透明版、MG 1/100 Nu高達 Ver.Ka 機械透明版、MG 1/100 沙煞比 Ver.Ka 機械透明版，以及突擊自由高達極、高達巴巴托司等特別配色作品，粉絲務必密切留意官方社交平台公布最新補貨與發售安排。於期間限定店消費任何金額，即可加 HK$10 換購會場限定高達購物袋一個；消費滿指定金額，更可獲贈 GUNDAM BASE 官方限定禮遇。禮品數量有限、先到先得，喜歡收藏限定周邊的朋友，記得預留時間入場選購。

必睇限定高達模型展 除了去搶購限定模型外，高達迷必睇THE GUNDAM BASE 高達模型鑑賞區，不同比例的 RX-78-2 高達模型整齊陳列，搭配品牌專屬色彩與多樣化的塗層工藝，可以近距離欣賞機體在光影下的細膩質感。展區不但展出最新高達模型與網店限定款式，更涵蓋 HIGH GRADE《機動新世紀高達 X》、RG PROJECT 以及全新 MASTER GRADE 系列，更細緻還原《機動武鬥傳 G 高達》、《機動戰士 Z 高達》及《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》中與香港相關的經典名場景，配合商場不同樓層設置的錯覺藝術裝置，粉絲彷彿走進動畫世界與機體並肩作戰。

Gundam Base 官方限定禮遇 為慶祝 THE GUNDAM BASE HONG KONG 開幕㇐周年，由 11 月 21 日起推出㇐系列消費換領活動，與高達迷㇐同分享喜悅。The Twins Rewards 會員於雙子匯（不包括崇光啟德店）單㇐電子消費滿淨值 HK$200，即可免費換領 Mini Haro 模型㇐份（綠色限定版於 11 月 21 日換領；粉紅色限定版則於 12 月 20 日至 1 月 10 日接力登場）。消費滿淨值 HK$500，即可免費換領 Gundam Base 1 周年紀念襟章㇐個。所有禮品數量有限，先到先得，換完即止。 Instagram 粉絲同步專享獨家互動禮遇，追蹤 @thetwinshk 及 @gundambasehk Instagram 專頁，並向職員出示手機畫面及完成問卷即可換領 「GUNDAM BASE 1 周年限定紀念貼紙」 ㇠張*

「THE GUNDAM BASE HONG KONG x The Twins 1st Anniversary」展覽及期間限定店

日期：2026 年 11 月 21 日至 2027 年 1 月 10 日

地點：啟德雙子匯 2 期三道地下中庭

時間：上午 10 時至晚上 10 時