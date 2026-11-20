學生可以在校園飯堂食飯無疑是一種福利，一來方便，二來價錢相對便宜。不過，如果出品難食，學生日對夜對影響胃口，令學習生活添上一份無奈的悲哀。早前，有網民在香港中文大學校園內的「眾志堂」學生膳堂用膳，點選了一份餐牌照片賣相不俗的「白汁蘑菇雞扒撈公仔麵」，豈料餐點上枱後竟與餐牌圖片大相逕庭。

雞扒撈丁賣相與實物不符 從發文者上傳的照片中，可見這份「白汁蘑菇雞扒撈公仔麵」盛惠36元，平過坊間茶記。惟上枱後不但由撈公仔麵變成湯麵，所謂白汁蘑菇更變成湯麵上的幾粒蘑菇及一點微稠的醬汁。發文者指餐點上枱後曾詢問飯堂姨姨「唔係撈丁咩」，而姨姨則平淡回應指「係咁架啦」。

網民群起攻之：我係你就唔埋單走人 偽撈丁的賣相確實令人胃口頓失，亦因此引起網民關注。有網民誇張恥笑「嘔吐物咁款」、「我啱啱問咗我隻狗，佢話佢都唔食」、「嘩佢碗嘢咁嘅樣都好意思拎出黎」。亦有網民思疑「算唔算違反商品說明條例？」，更教路「埋單你擺底20蚊走，佢追問你答佢係咁㗎啦，我都無食過撈丁」、更笑稱倒走湯汁便是撈丁。