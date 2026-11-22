潔淨的食水與健康息息相關。宣明會將於 2027 年 1 月10 日舉辦第三屆「Global 6K for Water」慈善跑和步行籌款活動。今年不但繼續設有企業組和親子組，更加首次推出「寵物跑」與「6公里Jerrycan 隊際賽」，以更多元化的方式為非洲地區水利衛生設施籌款，創造更美好的將來。

宣明會將於 2027 年 1 月10 日舉辦第三屆「Global 6K for Water」慈善跑和步行籌款活動。

新設多個賽制 個人+親子/組合開心跑 宣明會「Global 6K for Water」已經在韓國和日本等多個國家舉辦，「6K」代表着貧困地區居民每日需步行平均6公里取水。香港於 2027 年 1 月接棒，在西九文化區藝術公園舉辦籌款活動。今年活動新設多個賽制，包括在「6 公里 Jerrycan 隊際賽」中增加「非企業組別」和「企業盃」，並於3公里及1公里項目新增「個人開心跑」和「親子/組合開心跑」，滿足不同人的需求。

首設寵物跑 冠軍送足金串飾！ 想帶毛孩一起感受跑步的樂趣？宣明會攜手香港狗會首次推出「Paws for Water 狗狗慈善障礙賽」，活動按狗狗經驗和體型分為10組，每組冠軍和全場總冠軍更可獲贈足金串飾等禮物。另外，完成狗狗障礙賽及1 公里狗狗開心漫步的參加者，亦可獲贈狗狗食品及用品、獎牌和電子參與證書等紀念品，不妨一試。

活動詳情 日期： 2027 年 1 月 10 日 (周日) 時間： 7am至4pm 地點： 西九文化區藝術公園 活動亮點： - 宣明會教育宣傳攤位，介紹本會在各地的水利項目工作，並設好玩有趣的攤位遊戲 - 大型「水桶」(Jerry Can) 模型，供市民拍照留念 - 寵物專屬項目：設「Paws for Water 狗狗慈善障礙賽」及「1 公里狗狗開心漫步」，歡迎主人與愛犬一同參與行善 - 完賽獎牌可個人化刻名：凡報名參加者可於報名時加購「獎牌刻名服務」（捐款 HK$50），以雷射雕刻方式將名字刻在個人完賽獎牌上