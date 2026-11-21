如果想要培養出具備承擔、可靠、正直等特質的小朋友，父母的管教方式與言傳身教十分重要，因而衍生出近年不少與原生家庭有關的熱話，只因原生家庭對子女成長的影響極大。早前，一位自稱教書20年的老師就在網上發文，直指這些年間見盡各式各樣家長的人生百態，更公開力數5大曾親耳聽到的家長荒謬言論，令一眾網民聽到無名火起，未知你看到後又會有何感受呢？

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照 2

1.盲撐打人兒子 小朋友之間有碰撞在所難免，因此父母的管教相當重要，惟當父母得悉囝囝毆打他人後，不但未有教訓囝囝，而是反斥被打同學「咁易瘀」，更堅稱「打呢就打咗架啦，但係我覺得唔係咁大力」。

2.管教責任歸於老師 雖然校方有責任幫忙管教小朋友，但若然父母未有配合的話，可以做到的確實不多。而有部分家長則認為子女一旦開始上學，就可以將管教責任全部推卸於老師身上，事例如有好學生被發現疑似吸毒，父母即指「我唔識教呀，你幫我教啦！」另一個家長則在收到老師約見電話時，直接回應「我唔得閒，碰！」、「有啲咩你自己同我個女講，食糊！」，明顯忙於打麻將未有空理會子女。

3.為再婚棄女 老師又分享曾有一位女同學考獲全級第一，以為出席家長日的媽媽會為此感到高興，豈料媽媽揚言「我下個月（再）結婚，以後唔會見佢（囡囡），我先生唔鍾意」，為了再婚不惜拋棄女兒，聞者痛心。

4.良心當狗肺 女兒於考試前一日病假，同學出於好心幫忙清理櫃桶，並先將其物品暫存於自己的locker內，惟父母得悉後竟大發雷霆，高呼「我個女啲書唔見晒呀！肯定俾人偷咗！」，更揚言「而家要報警！你哋學校離晒譜架！」簡直良心當狗肺。