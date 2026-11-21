華御結聯乘海洋公園Panda Friends 推兩款新御結及熊貓主題甜品

華御結再度聯乘海洋公園Panda Friends，推出聖誕限定食品及禮品。今次有兩款新御結，分別以骰仔牛扒及厚切豚五花入饌，另外還有黑芝麻慕絲、竹炭泡芙等熊貓主題甜品。聯乘系列更首次推出加加、得得震震毛絨公仔匙扣，熊貓粉絲們必入！



牛板腱、厚切豚五花做餡 兩款新御結登場 今次新推出的兩款御結都以肉類做主角。「香蒜醬油骰仔牛扒」$22選用美國牛板腱，切成骰仔大小，配上香蒜醬油，牛肉味較濃；「檸檬蔥鹽醬豚五花」$20則用上厚切豚五花，配搭烤大蔥及檸檬蔥鹽醬，帶有檸檬清香，味道不會太膩。



黑芝麻慕絲配得得造型 另有牛乳忌廉泡芙 甜品有兩款選擇。「海鹽芝士奶蓋黑芝麻慕絲」$20分成三層，上層是海鹽芝士奶蓋，中間為黑芝麻慕絲，底層加入黑芝麻脆脆，表面還有得得造型；另一款「特濃牛乳忌廉竹炭泡芙」$18以竹炭泡芙皮包裹3.6牛乳忌廉餡，黑色外皮配上白色內餡，造型呼應大熊貓的黑白毛色。

