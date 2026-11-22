日本藥妝店松本清再開新店，第23間香港分店將於12月3日進駐九龍塘又一城，今次開幕帶來多項限定優惠，包括會員全店9折、消費滿額換購購物袋，以及送出$30優惠券。另外，12月5日至6日更會有樂天熊仔餅角色到店，可以趁機與角色見面及拍照。

12.3開幕限定優惠 會員全店9折

為慶祝新店開幕，松本清由12月3日至6日推出會員限定全店9折優惠，折扣不適用於初生配方嬰兒奶粉及不參與折扣的商品，亦不能與會員幸運輪、優惠券及其他優惠同時使用。

同一期間，單筆消費折實滿$300，可以$1換購松本清購物袋一個，每人限換一個，每日限量100個，先到先得。至於12月3日至13日，單筆消費折實滿$300，即可獲贈$30優惠券一張。優惠券可於2026年12月14日至2027年1月24日期間，在松本清香港全線分店消費滿$300使用。