2026聖誕自助餐合集｜即睇港九精選酒店自助餐 最平$268起！生蠔/海鮮/聖誕美食 即搶最低5折優惠

聖誕佳節將至，港九各大酒店已經準備好豐盛的聖誕自助餐，陪伴大家慶祝聖誕！以下為大家推介多間酒店聖誕自助餐，菜式除了深受大家所喜愛的冰鎮生蠔、波士頓龍蝦、即切烤肉外，更有節日特色美食及甜品，部分酒店更推出早鳥預訂優惠，非常吸引！聖誕自助餐向來座位緊張，大家不妨參考以下自助餐推介，提前規劃聖誕慶祝活動啦！

2026聖誕自助餐｜8度餐廳海鮮節自助晚餐 早鳥高達6折 8度餐廳的聖誕及海鮮節自助晚餐，以冰鮮海產打頭陣，包括即開生蠔、肉厚鱈場蟹腳、麵包蟹、紐西蘭青口、海蝦及海螺等，還有即點即切刺身與壽司區，以及限量和牛刺身。前菜必食阿根廷紅蝦他他配三文魚籽、牛油果三文魚他他及凍花雕浸大蝦，全部清爽開胃。即製專櫃則有香煎鴨肝伴黑松露汁、即切澳洲草飼有骨肉眼，以及外皮金黃、肉質軟嫩的烤火雞。12月24至26日更加碼香草蒜蓉烤皇帝蟹、黃金芝士鮑魚酥及焗三文魚配紅石榴汁；甜品有聖誕朱古力樹頭蛋糕、芒果拿破崙與Mövenpick雪糕。現場另有聖誕老人派禮物、小丑氣球及派對玩意，適合一家大小去慶祝！

2026聖誕自助餐｜香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳節日自助餐 早鳥75折 香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳的節日自助餐菜式豐富，必食推介有傳統聖誕燒火雞、威靈頓牛柳、燒皇帝蟹腳、花膠冬菇炆鴨掌及滋補的花膠燉海螺頭湯。海鮮方面，招牌可持續發展波士頓龍蝦有新鮮即烚及西式香草蒜油燒兩種做法，冰鎮區則有皇帝蟹腳、越南凍蝦與翡翠螺；刺身壽司包括油甘魚、加拿大帶子刺身、海膽三文魚子杯及香蔥吞拿魚蓉軍艦。另有凍肉、天婦羅、鐵板燒及印度天多尼美食，鹹食選擇相當多元。甜品以聖誕樹頭蛋糕、紐約芝士蛋糕及招牌千層酥作結，並可無限暢飲精選紅白酒、汽水及橙汁；現場更設面部彩繪專區，小朋友一定玩得開心。



價格： 12月24日 平安夜自助午餐：成人 HK$588，小童 HK$288 12月24日 平安夜晚市自助餐：成人 HK$998，小童 HK$498 12月25日 聖誕自助午餐：成人 HK$788，小童 HK$388 12月25日 聖誕晚市自助餐：成人 HK$998，小童 HK$498 12月31日 半自助午餐：成人 HK$268，小童 HK$168 12月31日 除夕晚市自助餐：成人 HK$998，小童 HK$498

早鳥優惠： 12月11日或之前完成全額付款預訂，可享75折

供應日期： 2026年12月24、25及31日

預訂網址： https://shorturl.at/Ymmyd

2026聖誕自助餐｜ 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助晚餐 早鳥8折 香港黃金海岸酒店以「聖誕萌友小鎮」及玻璃酒瓶環保聖誕樹打造節日打卡場景，其中高達3米的充氣裝置最適合親子合照。聆渢咖啡廳的「海岸聖誕歡頌自助晚餐」匯聚海陸滋味，海鮮區有波士頓龍蝦、雪蟹腳、大蝦及海螺；熱葷與即席烤製區則帶來脆皮烤乳豬、鴨肝多士、香草燒羊架，以及聖誕必備的火雞與聖誕火腿，配搭傳統佐料，節日氣氛濃厚。甜品同樣不馬虎，聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸、聖誕果仁批與斑蘭雞蛋仔輪流上場，鹹甜兼備。想在醉人海景下享用精緻五道菜聖誕晚宴，亦可另選海岸扒房。

2026聖誕自助餐｜香港嘉里酒店大灣咖啡廳節日自助餐 早鳥75折＋送香檳 大灣咖啡廳的節日自助餐走奢華海鮮路線，冷盤區有空運直送的冰鎮波士頓龍蝦、長腳蟹及珍寶蟹，並設頂級魚子醬專區，精選三款魚子醬；晚市更會現場即劏原條藍鰭吞拿魚，讓賓客近距離欣賞刀工，品嚐不同部位的豐腴口感。海膽蟹肉杯與香草醃三文魚為序幕，熱食則有烤原隻火雞、帶骨煙燻火腿及香烤羊架等歐陸聖誕經典。晚市限定矜貴菜式包括頂級熊本和牛、威靈頓牛柳、香煎鴨肝、牛油燒阿拉斯加蟹腳及皇帝蟹蟹皇飯，肉食與海鮮迷都難以取捨。

2026聖誕自助餐｜普慶餐廳聖誕自助餐 限定伊比利亞火腿＋烤栗子檔 普慶餐廳一向受海鮮迷歡迎，冷盤包羅生蠔、麵包蟹、松葉蟹蟹腳、翡翠螺及青口等，於不同時段輪流供應；平安夜、聖誕節正日及翌日，更有限定凍波士頓龍蝦。晚市賓客可先品嚐限定法式焗美國緬因州龍蝦尾（12月24及25日除外），再進入接近十款沙律的自由配搭區，七層沙律、芝士凍肉拼盤與煙三文魚都值得細味。節日限定36個月伊比利亞火腿油脂細緻、帶濃郁榛果香；西式區有香烤澳洲西冷牛扒、脆皮豬腩肉、紐倫堡香腸、帶骨蜜汁火腿及香烤帶骨牛肋扒。即席意粉區、日式天婦羅專區與巨型蝦脆餅同樣吸睛，平安夜及聖誕正日更有限定炸軟殼蟹天婦羅；傳統烤栗子檔香氣四溢，為冬日餐桌增添暖意。



價格： 12月24及25日 自助午餐：成人 HK$718，長者 HK$648，小童 HK$598 12月24及25日 晚市自助餐首輪：成人 HK$1,058，長者 HK$928，小童 HK$668 12月24及25日 晚市自助餐次輪：成人 HK$988，長者 HK$858，小童 HK$628 12月26日 自助午餐：成人 HK$648，長者 HK$548，小童 HK$498 12月26日 晚市自助餐首輪：成人 HK$928，長者 HK$728，小童 HK$628 12月26日 晚市自助餐次輪：成人 HK$878，長者 HK$688，小童 HK$598 12月31日 自助午餐：成人 HK$478，長者 HK$428，小童 HK$368 12月31日 晚市自助餐：成人 HK$978，長者 HK$808，小童 HK$738

供應日期： 2026年12月7至31日 預訂網址： https://www.theastorhk.com/

2026聖誕自助餐｜ 香港康得思酒店The Place聖誕自助饗宴 會員85折 The Place今年聯乘逾二百年歷史的法國朱古力世家CÉMOI，以及兩度榮獲世界甜點大賽冠軍的日本糕餅名廚藤田浩司，把甜品區變成節日焦點。香橙杏脯乳酪白朱古力蛋糕、焦糖檸檬榛子朱古力蛋糕及咖啡榛子慕斯杯精緻登場；每晚7時45分（12月24至26日分別為晚上7時及9時30分），餐廳會以節日鐘聲邀請賓客前往甜品區，欣賞36吋巨型聖誕樹頭蛋糕。現場另設即席烘焙朱古力布甸體驗區，亦可親自調配濃郁香醇的72% CÉMOI熱朱古力。鹹食方面，午餐有加拿大龍蝦鉗、新西蘭青口及越南凍蝦；晚餐升級至加拿大凍龍蝦、北歐雪蟹腳與新鮮新西蘭生蠔，另有節日慢烤火雞、燒紐西蘭原條肉眼牛肉、香脆燒豬腩卷、鐵板香煎鴨肝配脆多士等輪流供應。



價格： 12月1至23日、27至30日 午餐：成人 HK$448，長者 HK$368，小童 HK$308 12月24及25日 自助午餐首輪：成人 HK$598，長者 HK$538，小童 HK$458 12月24及25日 自助午餐次輪：成人 HK$568，長者 HK$498，小童 HK$408 12月26日 自助午餐首輪：成人 HK$498，長者 HK$438，小童 HK$358 12月26日 自助午餐次輪：成人 HK$468，長者 HK$398，小童 HK$318 12月24及25日 晚市自助餐首輪：成人 HK$938，長者 HK$828，小童 HK$728 12月24及25日 晚市自助餐次輪：成人 HK$888，長者 HK$778，小童 HK$678 12月26日 晚市自助餐首輪：成人 HK$888，長者 HK$778，小童 HK$678 12月26日 晚市自助餐次輪：成人 HK$838，長者 HK$728，小童 HK$628

12月31日 晚市自助餐：成人 HK$888，長者 HK$778，小童 HK$678

早鳥優惠： 朗廷卓逸會會員透過酒店網店預訂12月節日盛宴並預付全數，可享85折

供應日期： 2026年12月1至31日

預訂網址： https://cordishk.buys.hk/zh/christmas-2026

香港康得思酒店The Place聖誕自助饗宴

2026聖誕自助餐｜ 香港港麗酒店咖啡園節慶自助餐 咖啡園的節慶自助午餐主打環球美食，海鮮有鱈場蟹腳、麵包蟹、海蝦及青口；即切烤肉包括香燒西冷與烤火雞，另有南瓜濃湯、日式刺身壽司、中式燒味、健怡沙律，以及令人食指大動的西班牙黑毛豬叉燒飯。即煮麵檔更推出港式牛腩麵，濃郁湯底配軟嫩牛腩，地道滋味十足。晚市陣容更盛大，波士頓龍蝦、紅蝦、即切原條鰹魚、香煎鴨肝，以及戶外燒烤區的澳洲羊架、烤牛肉、八爪魚與牛仔腸，炭烤香氣撲鼻。甜品有薑汁牛奶朱古力慕絲、紅絲絲蛋糕、蘋果肉桂撻、雲呢嗱樹頭蛋糕等；聖誕老人將於12月24日晚市，以及12月25日午市及晚市到訪，與賓客拍照留念。

價格： 12月24日 平安夜自助午餐：成人 HK$698，小童 HK$468 12月24日 平安夜晚市自助餐首輪：成人 HK$1,388，小童 HK$728 12月24日 平安夜晚市自助餐次輪：成人 HK$1,188，小童 HK$688 12月25日 聖誕自助午餐首輪：成人 HK$1,038，小童 HK$638 12月25日 聖誕自助午餐次輪：成人 HK$938，小童 HK$538 12月25日 聖誕晚市自助餐首輪：成人 HK$1,388，小童 HK$728 12月25日 聖誕晚市自助餐次輪：成人 HK$1,188，小童 HK$688 12月26日 禮物日自助午餐：成人 HK$728，小童 HK$488 12月26日 禮物日晚市自助餐：成人 HK$888，小童 HK$588 12月31日 除夕自助午餐：成人 HK$698，小童 HK$468

12月31日 除夕晚市自助餐：成人 HK$1,088，小童 HK$628 2027年1月1日 元旦自助午餐：成人 HK$698，小童 HK$468

供應日期： 2026年12月24、25、26及31日；2027年1月1日 預訂網址： https://eshop.conraddining.com/zh-hant/christmas-with-conrad/

2026聖誕自助餐｜香港海景嘉福洲際酒店 海景咖啡廊聖誕自助餐 海景咖啡廊的節慶主題自助餐晚市海鮮陣容相當豪華，包括冰鎮波士頓龍蝦、阿拉斯加帝王蟹腳、加拿大鱈蟹腳及凍麵包蟹，另有惹味的新加坡黑胡椒炒蟹。肉食方面，48個月風乾黑毛豬火腿與聖誕香烤美國肉眼同場登場；午市及晚市均供應黑椒汁烤和牛西冷、韓式辣忌廉海鮮扁意粉及柚子蛋黃醬炸蝦扒等特色熱盤。甜品以雲呢拿白蘭地汁聖誕布甸、薄荷朱古力樹頭蛋糕、德國聖誕蛋糕及Häagen-Dazs雪糕收結，為豐盛晚餐畫上甜美句號。



價格： 12月24日 平安夜晚市自助餐：成人 HK$1,288，小童 HK$638起 12月25日 聖誕午市自助餐：成人 HK$888，小童 HK$488起 12月25日 聖誕晚市自助餐：成人 HK$1,288，小童 HK$638起 12月26日 聖誕午市自助餐：成人 HK$888，小童 HK$488起

供應日期： 2026年12月24至26日 預訂網址： https://eshop.icgrandstanford.com/collections/christmas-new-year-special/products/christmas-buffet-extravaganza-2026

