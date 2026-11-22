圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照、Unsplash@Jessie Daniella

早前，有網民在速遞運輸平台發現一張有趣訂單，落單者是一位想默默支持創業媽媽的子女，盼能夠借助運輸平台為媽媽找到「生意」，引來網民熱烈討論。

媽媽創業賣花束 創業難，守業更難，要在市道不景氣下創立自己的生意，的確女需要莫大勇氣和毅力。早前，有網民就在運輸速遞平台上發現一張有趣訂單，落單者為了想鼓勵創業賣花的媽媽，於跑腿平台出價47元聘請他人到媽媽的花店「扮演顧客」。

圖片來源：Unsplash@Jessie Daniella

出錢請人扮顧客 要求做到1效果 落單者在跑腿平台的訂單上表明「想鼓勵創業的媽媽」，希望能夠找到步兵幫忙扮演顧客，到媽媽的店舖「用少少時間揀選花束，最後買走圖片呢束花」。又指步兵買花後「會即時payme你350花束錢」，要求只得一個，期望幫忙的步兵「不要令她（媽媽）發覺你不是真顧客」。