早前，有網民在速遞運輸平台發現一張有趣訂單，落單者是一位想默默支持創業媽媽的子女，盼能夠借助運輸平台為媽媽找到「生意」，引來網民熱烈討論。
媽媽創業賣花束
創業難，守業更難，要在市道不景氣下創立自己的生意，的確女需要莫大勇氣和毅力。早前，有網民就在運輸速遞平台上發現一張有趣訂單，落單者為了想鼓勵創業賣花的媽媽，於跑腿平台出價47元聘請他人到媽媽的花店「扮演顧客」。
出錢請人扮顧客 要求做到1效果
落單者在跑腿平台的訂單上表明「想鼓勵創業的媽媽」，希望能夠找到步兵幫忙扮演顧客，到媽媽的店舖「用少少時間揀選花束，最後買走圖片呢束花」。又指步兵買花後「會即時payme你350花束錢」，要求只得一個，期望幫忙的步兵「不要令她（媽媽）發覺你不是真顧客」。
網民爆笑討論：要搵視帝補習
用心良苦的訂單引來網民熱烈討論，轉發的網民笑稱接此單講求演技，「要搵視帝補習下」、「周星馳式的演技得唔得」。亦有網民指落單者出手不夠闊綽，「47蚊俾啲咩演技」、「47蚊俾個黎耀祥你吖？」、「有冇飯盒？」、「做演員都要演出費喎」。不過，大批網民就謹遵「提子」教誨，時刻提防騙子，「可唔可以俾咗錢我先買？我買咗你唔俾錢我係咪可以直接打999」、「係都過左數先，仲要加埋演技費，請老臨都要俾錢架」。