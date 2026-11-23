購物狂又有新的掃貨點了！主打大份量的倉儲式超市Omart登陸MegaBox。新店匯聚來自日韓和歐美加等生活好物，涵蓋食品、個人護理用品、健康產品、零食、飲食和家居用品。開幕首3個月期間，顧客更可免費入會，以會員價搜羅環球好物，錯過可惜！

設6大專區 一站式搜羅人氣生活好物

Omart佔地達20,000呎，分為3大區域，包括超市「Omart」、茶飲店「Otea」和名牌精品店「OB LUXE」。記者於開幕當日下午1點到訪，發現排隊入場人龍已經由商場12樓，延伸至18樓，場面相當墟冚。

最受關注的當然是主打大家庭份量的超市區域，Omart設有六大專區，發售美容用品、健康好物、零食和家居百貨等。會員可入手多款大熱日韓產品，包括Hetras香氛、POLA沐浴露和Cath Kidston潤手霜等；多款家居用品同樣性價比極高，$169已經能夠帶走一箱72片液體衛生巾、$289入手一組2個OWALA水樽，韓國低敏洗衣液更買一送一，非常適合大家庭入手。服飾方面，超市亦有售多款羽絨外套和Levi's牛仔外套，禦寒必備！大小朋友最愛的零食飲品亦有多種選擇，24支原箱台灣烏龍茶僅需$159，平均每支$6.6。