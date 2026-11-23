日本連鎖壽司店「壽司三味」（Sushizanmai）首度登陸香港開設亞洲首間分店，自兩個月前開始在尖沙咀堪富利士道地舖圍板裝修，已經掀起全城壽司控關注。日前店舖限時試業，並公布即將於11月24日（星期二）正式開幕，屆時會免費請顧客食本鮪壽司3件(每日首300名顧客)，送足30日慶祝新店開張！

「壽司三味」尖沙咀店無預警日前俏俏試業，推出限時半價優惠吸客。昨日攝記於5:40pm途經「壽司三味」，就發現門口排了40多人的長龍。個別惠顧的網民亦發文透露等了足足1.5小時至2小時，才能入內。新店壽司單件起計，最平原價$11就食到極上三文魚、吞拿魚、魷魚、魷魚鬚、熟八爪魚壽司；馳名的特上藍鰭吞拿魚壽司，分赤身($20)、中拖羅($35)及大拖羅($40)。其他壽司款式還有間八魚、小肌魚、沙甸魚、池魚、星鰻、左口魚裙邊等；亦有刺身丼選擇。

送 $90 極上藍鰭吞拿魚壽司 3 件

據「壽司三味」官方社交平台公布，品牌icon人物木村社長會於11月24日開幕當天現身，並舉辦壽司三味招牌活動「藍鰭吞拿魚解體秀」。順勢大推開幕著數優惠，由11月24日起至12月23日，每位食客堂食消費至少1款食品（飲品除外），免費贈送價值$90的極上藍鰭吞拿魚壽司3件(赤身、中拖羅及大拖羅)，每日限額首300名顧客。優惠期30天，只限堂食，每人每日限享一次。

最後提一提：今日11月23日舉行開幕典禮，暫不對外開放營業；星期二（11月24日）便正式開幕，早上10:30會舉行吞拿魚即場解體表演。