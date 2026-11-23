澳門旅遊｜Uber Taxi澳門優惠一程2折 郭柏妍驚喜現身！#UberQueens遊走賽場外分享乘車優惠碼

剛過去的周末雖然天光不造美，但相信仍然無阻大家到澳門欣賞刺激連場的賽事！第73屆澳門格蘭披治大賽於11月19至22日在澳門東望洋賽道圓滿舉行，適逢賽事周，Uber Taxi澳門特別發起街頭活動，派出10位 #UberQueens 遊走於澳門截車熱點，向市民及澳門旅客介紹Uber Taxi之餘，更向Uber Taxi用戶提供優惠碼，享一程2折優惠，即睇下文優惠詳情！

Uber Taxi 澳門 2026 年 2 月正式上線 Uber Taxi自2026年2月3日起於澳門正式上線。Uber台灣、香港及澳門總經理鍾志霆（Estyn Chung）表示：「自今年初Uber Taxi登陸澳門以來，我們一直致力向居民及訪客證明，這座城市可以有更好的出行方式，讓大家在有需要時透過Uber App輕鬆預約的士。大賽進行時正是讓更多人認識Uber Taxi的最佳時機。今個賽車周末有大量市民穿梭澳門各地，我們期待讓每一位尚未使用過Uber Taxi的人，都能輕鬆踏出第一步，親身體驗Uber Taxi的便利。」