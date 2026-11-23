另一網購大戰Black Friday黑五即將開鑼。IKEA今年以多款超筍生活好物迎戰，除了推出$1沙律碗和蠟燭，更帶來$9.9浴室墊和$29.9平底鑊，加上超過200款人氣傢俬及家飾用品以低至4折發售。今個冬日想為家中增添新意，不容錯過。