另一網購大戰Black Friday黑五即將開鑼。IKEA今年以多款超筍生活好物迎戰，除了推出$1沙律碗和蠟燭，更帶來$9.9浴室墊和$29.9平底鑊，加上超過200款人氣傢俬及家飾用品以低至4折發售。今個冬日想為家中增添新意，不容錯過。
必買$1沙律碗！
IKEA推出多款超值好物，最受矚目當然是$1筍貨。KALASBRA沙律碗、多款香味蠟燭和乾花以$1開售，不妨入手為生活增添情調。當然少不了實用的生活用品。顧客可以$9.9帶走吸水力強的浴室墊、$29.9入手不黐鑊的平底鑊和$99.9購買超適合拉筋伸展的摺疊式體操墊，各位不可錯過。
IKEA 香港及澳門分店資料
銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫
九龍灣分店 九龍灣 MegaBox L4
沙田分店 沙田 HomeSquare L6
荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓
大埔店 新界大埔超級城 B 區 2 樓 238A 號舖
尖沙咀店 尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓 B204-B210 舖
太古店 太古城道 18 號太古城中心地下 020A 及 1 樓 104-105 號舖
坑口店 將軍澳坑口重華路 8 號東港城商場 2 樓 221 號舖
澳門分店 澳門氹仔廣東大馬路星皓廣場 1 樓 101 號舖及 2 樓 201 號舖