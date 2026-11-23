OMG！Pizza Hut今次好玩得又有創意，大推全港首個期間限定「茜不可擋」系列吸「茜」客。重磅焦點有「三重超茜量必勝批」，又有超茜薯條，配「蜜糖香茜 DIP 點醬」，「茜」味360度環迥攻陷各位的味蕾，芫茜控要try try！

站在傳媒人角度，幾欣賞「茜不可擋」的funny形容詞。

好「茜」主角「三重超茜量必勝批」，採用全面升級三重芫荽配方，其手工酸種批以天然進口酵母，經過長時間低溫發酵熟成，再以人手搓揉、拍打再現烤出爐，餅皮外層鬆脆，啖啖麥香；內層鬆軟綿密，襯托新鮮食材和層層疊加的芫茜是絕配。

三重超茜量必勝批配蜜糖香茜 DIP 點醬（堂食 / 外賣自取：普通批港幣$169 起；大批港幣$204 起）外送速遞：港幣$179 起（普通批）；港幣$214 起（大批）

三重芫茜配方 茜味極致昇華

大家請放大雙眼看看上圖的「三重超茜量必勝批」，認真之處在於三重茜味：第一重為濃郁特調芫荽醬底，均勻鋪滿整個酸種批底，加上精選海鮮及香濃芝士同焗，出爐時熱辣辣，濃郁茜香與麥香在口中徹底爆發。

第二重是批面鋪滿超澎湃新鮮芫荽，翠綠爽脆，與精選海鮮及拉絲芝士和諧交織。

第三重為特製「蜜糖香茜 DIP 點醬」，隨批配上，香茜與蜜糖以黃金比例調製，芫荽的香草氣息撞擊蜜糖的微香甜，更令茜味極致昇華。