踏入11月下旬，香港天氣逐步轉涼，是時候為衣櫥添置保暖新裝。UNIQLO年度重頭戲「冬日感謝節」於11月20日至26日一連7日盛大舉行，今年以「最強皇牌 樂在冬日」為主題，多款人氣冬日單品首度以限定感謝價登場，最平低至$99即可入手。無論是日常通勤疊穿，抑或準備趁年尾外遊賞雪，都可以趁今次優惠掃齊全家人所需的禦寒衣物！

皇牌保暖單品低至$99 搖粒絨及保暖長褲首推折扣 多款冬日必備皇牌首次推出限定感謝價格！內搭首選的HEATTECH系列，其極暖茄士咩混紡指定T恤及緊身褲首度減至$99(原價$129)，兼具輕盈與細膩觸感，加上系列原本備有普通、極暖及保暖度高出約2.5倍的超極暖三大級別，足以應對香港多變天氣及嚴寒外遊需要。同樣低至$99的有柔軟針織搖粒絨圓領T恤，而經典男女通用搖粒絨拉鏈外套及女裝長絨搖粒絨拉鏈外套亦首度以$149(原價$199)發售，多種繽紛色彩方便配搭出層次感。

至於主打高質感的100%茄士咩圓領針織衫，今次首度劈價至$499(原價$699)，提供超過30種色調選擇；喜歡蓬鬆柔軟質感的話，亦可考慮$149的SouffleYarn圓領針織衫或寬鬆針織外套。此外，具防潑水及便攜設計的新世代PUFFTECH連帽外套以感謝價$399(原價$499)登場，男女裝保暖長褲更首度低至199($原價299)，由上身到下身全面提升保暖度。童裝及嬰幼兒系列亦同步推出優惠，當中嬰幼兒長絨搖粒絨拉鏈外套僅售$99，童裝PUFFTECH可機洗連帽外套則售$199。

秋冬聯乘及海外熱賣HEATTECH同步開售 除了皇牌產品大減價，兩大話題新作亦於即日起矚目登場。UNIQLO繼春夏後再度與丹麥設計師Cecilie Bahnsen合作，推出以「冬日漫遊」為題的2026秋冬聯乘系列，將品牌標誌性的浪漫廓形與女性化細節融入女裝及女童日常服飾，輕鬆打造優雅親子裝。同日亦有海外熱賣的PRINCESSE tam・tam HEATTECH極暖茄士咩羅紋高領T恤首度開售，領口及袖口加入精緻荷葉邊設計，打破保暖內衣的單調印象，單穿或外搭針織衫同樣時尚。