@cosme香港美妝大賞2026出爐！SHISEIDO皇牌精華封王 必買美妝名單公開 (內附得獎名單)

全港美妝評價及排行榜平台 @cosme Hong Kong 公布「2026年度@cosme香港美妝大賞」得獎名單。今年評選根據香港會員於過去一年發表的逾13,000篇真實使用心得，從超過37,900件美妝產品中選出83款年度代表作，當中包括綜合賞、部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞，全面反映香港消費者最新美容喜好及護膚趨勢。

SHISEIDO皇牌精華奪綜合大賞冠軍

SHISEIDO 皇牌精華奪綜合大賞冠軍 備受矚目的「Best of the Best綜合大賞」由 SHISEIDO 資生堂 ULTIMUNE皇牌免疫力活膚精華奪得冠軍寶座，成為今年香港美妝愛好者最推崇的護膚產品。產品以輕盈水潤、不黏膩的質地見稱，同時具備保濕、提亮膚色、改善毛孔及淡化細紋等多重功效，尤其在轉季或肌膚狀態不穩定時表現突出，因此深受用家歡迎。不少網民更表示持續使用後，肌膚狀態更穩定，上妝效果亦更貼服自然。

四大殿堂級美妝產品誕生 除了年度綜合賞外，「殿堂賞」同樣是每年焦點所在。只有連續三年獲得部門冠軍，或連續五年穩居三甲的產品，才有資格獲頒殿堂賞，象徵長期累積的市場口碑與消費者信任。 殿堂賞 : shu uemura 植村秀ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5萬用修復霜 CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 YVES ROCHER木莓水漾亮澤護髮醋

「減法底妝」成香港美妝市場新趨勢 從今年得獎名單可見，「減法底妝」已逐漸成為香港美妝市場新趨勢。其中 DECORTÉ 水潤提亮CC護膚防曬霜獲得「防曬乳液部門賞」第二名，以高效防曬及自然提亮妝效受到好評；ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳則奪得同組別第三名。 至於 SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 SPF50 PA+++（第3代），憑藉出色控油力及毛孔修飾效果，奪得「調色霜部門賞」第一名。ELIXIR膠原提亮妝前防曬底霜（櫻花色）則獲「底霜部門賞」第三名，而新推出的杏桃色版本更同時奪得「下半年新秀賞」防曬部門獎項。

調色霜部門賞 第1名: SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 SPF50 PA+++ (第3代) 防曬乳液部門賞 第2名: DECORTÉ 水潤提亮CC護膚防曬霜 防曬乳液部門賞 第3名: ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳 底霜部門賞 第3名 : ELIXIR膠原提亮妝前防曬底霜 (櫻花色)

@cosme 港日韓大賞 POP UP 登場 除了公布年度榜單外，位於尖沙咀的 @cosme HONG KONG 亦已舉行期間限定「港日韓大賞POP UP」。活動集合多款來自香港、日本及韓國的得獎美妝產品，讓消費者即場試用及了解最新美容趨勢。現場更設有一系列限定優惠及禮遇，包括免費專業肌膚分析、購物贈禮及品牌限定禮遇等。 其中完成肌膚檢測後購買指定得獎產品，即可獲贈神秘美妝禮品；選購指定數量產品，更有機會獲得美妝禮包、隨身鏡及磁吸手機支架等限定禮遇，為年末購物季增添吸引力。

逾 3.7 萬件產品角逐 年度榜單反映真實用家口碑 據 @cosme Hong Kong 表示，「2026年度@cosme香港美妝大賞」統計期間為2025年10月1日至2026年9月30日，共收集13,100篇會員產品評價，並從37,903件參選產品中選出最具代表性的年度美妝好物。 本年度共頒發4項殿堂賞、10項綜合賞、66項部門賞，以及13項下半年新秀賞，成為不少消費者選購美妝產品的重要參考指標。 2026 年度焦點得獎產品 綜合大賞： SHISEIDO ULTIMUNE 皇牌免疫力活膚精華

防曬乳液部門賞第 2 名： DECORTÉ 水潤提亮 CC 護膚防曬霜

防曬乳液部門賞第 3 名： ALLIE 持采濾鏡調色 UV 防曬乳

調色霜部門賞第 1 名： SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 SPF50 PA+++ （第 3 代）

底霜部門賞第 3 名： ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜（櫻花色）

下半年新秀賞（防曬部門）：ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜（杏桃色）