今個聖誕，旺角MOKO新世紀廣場聯同迪士尼人氣角色史迪仔，打造全港首個「Disney Stitch, Mickey & Friends 薄荷朱古力慶典」。由即日起至2027年1月3日，換上全新「薄荷朱古力」造型的史迪仔與好友甘仔進駐商場，以夢幻甜品樂園為主題，帶來五大大型打卡裝置、限定精品店及多項互動體驗，為節日期間增添濃厚童話氣氛。

近 7 米高旋轉木馬聖誕樹成全場焦點 整個慶典以近年大熱的薄荷綠色調結合朱古力元素設計，其中最矚目的大型裝置，莫過於設於中庭中央、高近7米的「流心薄荷朱古力旋轉木馬聖誕樹」。聖誕樹以360度旋轉木馬作設計概念，外層猶如淋上層層流心朱古力醬，配合燈光效果及甜點裝飾細節，營造濃厚節日氣氛。另一焦點裝置「飛躍幻彩跨層過山車」則橫跨商場不同樓層，由L1樓層一路延伸至中庭，流線型軌道配上史迪仔及好友角色設計，帶來強烈視覺效果，成為熱門拍照位置。

夢幻場景打造冬日遊樂園 除了聖誕樹及過山車，場內另外三組主題裝置同樣充滿童話感。 「法式杯子蛋糕摩天輪」將摩天輪車廂化身為粉嫩Cupcake造型，甘仔與史迪仔藏身其中，後方更可發現Angel為史迪仔製作甜品的隱藏打卡位。 「史迪仔咖啡杯戀曲」以旋轉咖啡杯為靈感，設有大型互動咖啡杯供訪客走進拍照，配搭棉花糖、忌廉及曲奇裝飾，充滿法式甜品店氛圍。 而「朱古力曲奇禮物列車」則以巨型曲奇及朱古力打造復古列車，滿載聖誕禮盒與糖果裝飾，遊人更可坐進車廂打卡，感受濃厚節慶氣息。

限定店逾 300 款迪士尼精品登場 多款新品香港率先發售 場內特設「冬日精品寶庫」期間限定店，集合超過300款迪士尼主題商品，當中包括逾50款全新推出的「薄荷朱古力史迪仔」及聖誕限定系列精品。產品涵蓋公仔、生活用品、家居精品及收藏擺設等，焦點商品包括毛絨袋、抱枕毛毯、盲盒系列，以及近期人氣的朱古力造型舒壓鍵帽匙扣，兼具收藏與實用價值。限定店同時帶來多款香港優先發售商品，包括「迪士尼朱古力系列盲盒」、「史迪仔祈願人偶」及融入本地特色元素設計的主題迴力車等。其中備受注目的「史迪仔雙層玻璃杯連朱古力套裝」，倒入熱飲後杯身更會隨溫度變化顯現隱藏角色圖案，增添玩味。凡於限定店單次消費滿指定金額，更可獲贈會場限定史迪仔朱古力購物袋，讓迪士尼粉絲滿載而歸。

四大互動體驗 增添節日儀式感 MOKO今次亦特別設置多個互動專區，讓市民除了打卡及購物外，亦可親身參與不同節日活動。首先是DIY手作區，參加者可自由配搭史迪仔等角色配件，製作個人化朱古力木盒；亦可利用不同迪士尼主題裝飾製作專屬聖誕花環，留下獨一無二的節日紀念。喜歡拍貼的粉絲則可到Snapio主題自拍機區，使用專屬薄荷朱古力慶典相框及巨型XL版拍貼設計，記錄冬日回憶。此外，限定店更引入日本直送迪士尼扭蛋專區，集合多款人氣角色扭蛋及MOKO獨家款式，吸引扭蛋迷朝聖。

日期：由即日起至2027年1月3日

地點：MOKO新世紀廣場 MTR層中庭

時間：上午10時至晚上10時