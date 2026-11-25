九龍塘新開寵物Cafe！毛孩做Spa美容 主人歎咖啡兼食首爾爆紅甜品

近年不少毛孩家長愈來愈重視寵物生活質素，由美容護理到日常飲食都講求品質與體驗。人氣寵物美容品牌 WOOFY DOOFY 最近於九龍塘開設全新 Pet Grooming x Cafe 概念店，將專業寵物美容服務與精品咖啡餐飲結合，打造集護理、美食及社交體驗於一身的人寵共享空間，讓主人與毛孩一同享受悠閒時光。

由寵物美容延伸至人寵共享生活空間 全新概念店選址九龍塘又一村花圃街，環境相對寧靜，遠離鬧市繁囂。品牌延續一向主打的「一寵物一美容空間」理念，每隻寵物均可在獨立專屬空間內接受美容護理，避免傳統寵物美容店常見的人多擠迫及緊張情況，讓毛孩能在較低壓力的環境下完成療程。 店舖希望跳出傳統寵物店模式，將美容服務與生活體驗結合。除了為毛孩提供一對一護理服務外，店內專業團隊亦會向主人分享日常健康護理及美容建議，協助照顧毛孩身心需要。

「Sip. Style. Socialize.」打造人寵共融社區 當毛孩於美容空間接受護理期間，主人無須再到處消磨時間，可以留在店內享用咖啡及輕食，又或與其他毛孩家長交流養寵心得。即使沒有飼養寵物的客人，亦可單純到訪咖啡店享受悠閒時光。 品牌期望透過這種經營模式，將寵物美容由單純服務提升為一種日常生活體驗，建立屬於愛寵人士的社區空間，讓人與寵物都能在同一地方放鬆身心。

引入首爾人氣甜品 全港率先登場 除了寵物服務之外，店方對餐飲部分亦相當重視。由年輕團隊主理的Cafe主打日式及意式融合料理，同時緊貼海外飲食潮流。其中焦點必數與本地手工蛋糕品牌「雙魚小姐（Miss Pisces Creations）」合作推出的海鹽朱古力慕斯。這款甜品近期於韓國首爾江南區掀起熱潮，WOOFY DOOFY 成為全港首批引入的咖啡店之一。甜品選用法國頂級 Valrhona 朱古力製作慕斯，質感濃郁細滑，配上輕盈法國鮮奶油及海鹽點綴，帶來鹹甜交織的層次感，甜而不膩。 由於每日限量供應，售完即止，預料將成為甜品愛好者的打卡新選擇。

WOOFY DOOFY九龍塘概念店資料 地址： 九龍塘又一村花圃街15號B舖

營業時間： 上午9時至晚上7時



