日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》(葬送のフリーレン)自開播以來憑藉細膩溫柔的敘事與絕美畫風席捲全球，觸動無數動漫迷的心弦。由卓狄國際有限公司取得官方授權的《葬送的芙莉蓮特展》香港站，即將於11月24日起至2027年1月3日期間，正式登陸旺角創興廣場B2樓INCUBASE Arena。是次展覽以動畫第一季的經典劇情為主打，透過沉浸式光影與大型立體雕塑，帶領香港粉絲重溫芙莉蓮與夥伴們的感人旅程。

設五大主題展區 重溫經典場面 整個展覽規劃五大主題展區，將動畫中多個賺人熱淚與熱血沸騰的經典畫面實體化。踏入「序章：冒險起點與半世紀流星」，大螢幕將播放精選動畫片段揭開序幕，配合場內的浪漫燈飾與光影特效，重現五十年一遇、象徵勇者一行人約定與思念起點的「半世紀流星」。緊接的「第1章：全新冒險的開始」，展場將芙莉蓮變出滿地蒼月草的感人一幕搬到現實，在綻放的藍色花海包圍下，矗立著勇者欣梅爾的銅像，畫面唯美動人。

走進「第2章：葬送的芙莉蓮」，氣氛隨即轉為緊張震撼，展區運用聲效與光影交織，氣勢磅礡地重現芙莉蓮與「斷頭台阿烏拉」及其不死軍隊交鋒的經典戰役，讓觀眾親身感受「葬送」之名背後的強大魔力與信念。來到最令粉絲心動的「第3章：僧侶與鏡蓮華」，現場以立體雕塑還原了欣梅爾單膝跪地，為芙莉蓮戴上象徵「永恆的愛」的鏡蓮華戒指一幕，絕對是全場最浪漫的必影打卡位。最後在「第4章：一級魔法使測驗」，觀眾除了能回顧「零落的王墓」緊張篇章，場內更神還原了芙莉蓮被「寶箱怪」咬住的經典場景，讓粉絲可以親身體驗被寶箱怪吞噬的搞笑瞬間。

香港獨家「月下的芙莉蓮」 1:1實體武器重現打卡 除了豐富的劇情展區，主辦方更特別為香港站打造了獨家專屬場景「月下的芙莉蓮」，讓本地粉絲擁有獨一無二的拍照回憶。此外，場內亦真實重現了三位核心角色的專屬武器，包括芙莉蓮的手杖、弟子費倫的手杖，以及戰士修塔爾克的巨型戰斧，粉絲可以親手拿起這些1:1比例的精細武器拍照留念，一嘗成為魔法使與戰士的滋味。