傳統名校喇沙書院日前舉辦2027/28學年中一入學簡介講座和校園導賞，向有興趣的申請者介紹報名注意事項及面試詳情。講座同時邀請應屆超級狀元許樂及狀元莊梓謙現身，向訪客分享學習心得和校園生活點滴。校長梁浩然透露，申請者的面試表現將會佔整體四成分數，並且所有申請人皆獲面試機會。想成為喇沙仔的話，即看下文！

27/28學年提供76個中一自行分配學額

位於九龍城的資助男校喇沙書院以英語作為主要教學語言，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學。在2027/28學年，學校將會提供76個中一自行分配學額。學校透露，學生的操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等佔整體六成分數，面試表現則佔四成。

面試需展示良好粵語和英語口語能力

校長表示，自行分配學位的面試將會分為兩輪，所有申請者將獲第一輪面試。面試將於2027年1月中旬進行，申請人需展示良好的粵語和英語口語表達能力。表現優異者將會進入由校監和校長主持的第二輪面試。學校將於2027年3月31日通知正取學生家長，其子女已獲納入自行分配學位之正取學生名單當中，教育局亦將於2027年7月6日公布派位結果。