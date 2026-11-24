今年第11屆「日本秋祭in香港」，一如以往舉辦一連串日本文化推廣活動，今屆其一焦點有「鹿兒島尊尚美食節」，活動聯乘中環兩間主打鹿兒島名物食材的正宗日式料理，特推期間限定主題餐單，讓港人體驗鹿兒島的美食文化魅力。

日本駐港總領事現身美食節

「日本秋祭in香港」由日本國駐香港總領事館主辦，而今次鹿兒島尊尚美食節與「和牛割烹小田」及「希鳥」聯乘合作。「和牛割烹小田」是本地唯一高級餐廳供應獲獎無數的鹿兒島縣產黑毛和牛「小田牛」；後者則以鹿兒島縣產黑薩摩雞為主打的高級燒鳥餐廳，其黑薩摩雞屬於百分之百純種血統自然放養走地雞，公雞飼養120天、母雞飼養150日，雞種只佔全日本食用雞肉1%，產量稀少珍貴。

編者有幸獲專欄作家尹美玉的邀請，參與上星期五晚於「希鳥」第一天舉行的鹿兒島尊尚美食節。當晚日本駐港總領事三浦潤大使都現身支持活動，穿起鹿兒島傳統民族服飾，與在場港人食客親切互動。