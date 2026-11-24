今年第11屆「日本秋祭in香港」，一如以往舉辦一連串日本文化推廣活動，今屆其一焦點有「鹿兒島尊尚美食節」，活動聯乘中環兩間主打鹿兒島名物食材的正宗日式料理，特推期間限定主題餐單，讓港人體驗鹿兒島的美食文化魅力。
文、攝：Vera Gee
日本駐港總領事現身美食節
「日本秋祭in香港」由日本國駐香港總領事館主辦，而今次鹿兒島尊尚美食節與「和牛割烹小田」及「希鳥」聯乘合作。「和牛割烹小田」是本地唯一高級餐廳供應獲獎無數的鹿兒島縣產黑毛和牛「小田牛」；後者則以鹿兒島縣產黑薩摩雞為主打的高級燒鳥餐廳，其黑薩摩雞屬於百分之百純種血統自然放養走地雞，公雞飼養120天、母雞飼養150日，雞種只佔全日本食用雞肉1%，產量稀少珍貴。
編者有幸獲專欄作家尹美玉的邀請，參與上星期五晚於「希鳥」第一天舉行的鹿兒島尊尚美食節。當晚日本駐港總領事三浦潤大使都現身支持活動，穿起鹿兒島傳統民族服飾，與在場港人食客親切互動。
珍稀鹿兒島黑薩摩雞
「希鳥」是一家獲米芝蓮推介的日式燒鳥割烹店，廚房開放式設計，客人圍坐吧枱，可近距離觀摩廚師切料、手串串燒、爐端燒的過程。他們用炭火爐燒製食物，場內飄散著誘人的炭火香氣，餐單每一道鹿兒島黑薩摩雞都沾上狂野的炭香。日籍總廚磯部潤全程站在炭爐旁邊盯緊火力，精準控制火候，黑薩摩雞肉的特點是肉質結實，帶適可宜止的嚼勁卻不死實，肉味濃重。鹿兒島尊尚美食節的餐單提供15道菜式，一次過食勻鹽燒雞腿內側、雞大腿配有馬山椒醬、雞腎、雞翼、汁燒橫膈膜、雞肉棒配月見汁多款串燒。
嘗出米芝蓮水準
其他黑薩摩雞饌更有不同的演繹方式：雞肉他他燒伴雞肝醬麵包、炭燒雞肉配雞湯、紫菜包著雞柳刺身伴三文魚子及芥末、慢火熬製雞白湯拉麵，帶來不同風味層次的享受。當中亦能細嘗鹿兒島出產的番薯、魚餅，以及鹿兒島本格燒酎作配對。餐單整體好吃美味，嘗出米芝蓮水準。
鹿兒島馳名燒酎配對
鹿兒島馳名的燒酎主要原料是番薯，全因鹿兒島擁有全日本第一的產量。土壤富含火山灰，排水良好，適合栽種番薯。當晚燒酎專家精選了帶有清新荔枝果香的DAIYAME、優雅順滑的侍士の門、散發清新日本山椒香味的AKAYANE CRAFT SPIRITS搭配餐單，帶大家味遊鹿兒島。
鹿兒島尊尚美食節香港站
日期： 2026年11月20日 至 2026年11月30日
希鳥
地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓2號舖
電話：2633 8933
營業時間：17:30至22:00(21:00最後截單，逢星期日休息)
備註：15道菜$1080，燒酎配對$380
和牛割烹小田
地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓2A號舖
電話：9849 0112
營業時間：17:30至22:00(21:00最後截單，逢星期日休息)
備註：壽喜燒6道菜$980/位；和牛Omakase 9道菜$980/位起
活動參與方法：
須事先報名登記 (Instagram ＠WAGYUKAPPOODAHK、＠KICHO_HK）
入場費／參加費
需支付套餐費用
參閱活動網址：