經典汽水品牌可口可樂（Coca-Cola）迎來成立140周年，今次攜手美國時尚品牌 ALICE + OLIVIA by Stacey Bendet 推出全新聯乘系列，以充滿懷舊感的可口可樂經典元素結合品牌一貫鮮明、大膽的設計風格，打造一系列充滿美式風情的時尚單品，向兩大品牌共同擁有的經典文化符號致敬。

系列亮點包括印有經典可口可樂圖案的T恤、寬鬆牛仔褲，以及品牌人氣款式 Willa 恤衫。當中 Willa 恤衫特別加入可口可樂玻璃瓶圖案細節，在女性化剪裁之中融入美式懷舊風格，展現俏皮而不失優雅的魅力。此外，系列亦推出收藏價值十足的托特包，成為今次聯乘的焦點配飾之一。

今次膠囊系列共推出19款單品，設計團隊從可口可樂多年來深入民心的視覺元素汲取靈感，將復古招牌、玻璃樽圖案及品牌標誌巧妙融入日常服飾之中。

美國文化與時尚創意碰撞

ALICE + OLIVIA 創辦人兼創意總監 Stacey Bendet 表示，可口可樂不僅是代表美國文化的重要品牌，更承載着無數人的共同回憶。她一直欣賞品牌歷久常新的形象與持續創新的精神，因此今次合作希望將可口可樂的經典魅力帶進 ALICE + OLIVIA 色彩繽紛、充滿個性的時尚世界，透過服裝重新演繹這份樂觀與歡樂氛圍。

為了呈現系列的獨特氣質，品牌特別邀請享譽國際的時尚攝影師 Ellen von Unwerth 負責拍攝形象廣告。

即日起正式發售

ALICE + OLIVIA x Coca-Cola 聯乘系列現已於 ALICE + OLIVIA 專門店、品牌官方網站及指定零售商發售。系列將復古美式文化、流行藝術元素與現代時尚設計結合，不論是可口可樂收藏迷還是時尚愛好者，都能從中找到充滿個性的穿搭選擇。