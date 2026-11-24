Black Friday優惠2026｜Rakuten Travel日本酒店低至5折 搶限時75折上折優惠券

以自駕遊方式遊日本，是近年香港旅客熱門的旅遊方式。相比依賴鐵路與巴士，揸車遊日不單行程更靈活，更可深入山區、湖畔及新興深度遊路線。Rakuten Travel宣布延續11月優惠，推出「BLACK FRIDAY SALE」，由即日起至12月1日上午8時59分期間，精選日本酒店房價低至5折，並可疊加使用額外8折優惠券享折上折；適逢Black Friday，11月27日上午9時至11月30日上午 8時59分更加碼推出限時快閃，派發額外75折優惠券，入住期限由即日起至 2027年10月31日，即睇詳情。

自駕遊成日本深度遊主流 一文睇清搶券攻略 近年不少旅客由以往的市區觀光，轉向自駕探索各地風景。Rakuten Travel今次「BLACK FRIDAY SALE」集合日本各地指定住宿，只要於活動期間前往活動網站領取優惠券，點擊「查看所有住宿」並搜尋目的地即可預訂。全網指定住宿低至5折之餘，更可與優惠券疊加使用，享有折上折優惠。即日起至12月1日期間可疊加額外8折優惠券，而11月27日上午9時至11月30日上午8時59分的限時快閃時段，則加碼額外 75 折優惠券，適合提前規劃明年春櫻季節、暑假或秋冬自駕旅程的旅客。優惠券數量有限，先到先得。

活動網站 北海道酒店｜雙源泉山岳度假首選 若計劃冬季或來年於北海道自駕，山區景點分散且巴士班次有限，自行駕車更能隨天氣與體力靈活安排行程。位於北海道上川町層雲峽溫泉區的層雲峽溫泉朝陽度假酒店，是一間四星級山岳溫泉度假酒店，疊加優惠券後可享 81 折優惠。酒店主打雙源泉體驗與自助餐飲，館內設有室內浴池、露天浴池、桑拿及岩盤浴，男女湯更會定時替換，讓住客感受不同浴池與景觀。周邊的銀河瀑布、流星瀑布、大函及層雲峽黑岳纜車彼此相距約3至10分鐘車程，附近亦有黑岳纜車及便利商店，相當方便。

石川金澤酒店｜北陸深度自駕之選 石川縣金澤近年成為新興自駕目的地，當地平均租車日數由約4.2天增至約6.3天，反映越來越多旅客願意花更多時間以金澤為據點深度遊覽北陸。位於石川縣金澤市的私人酒店金澤四季之彩，是一間現代化公寓式酒店，全館4層高僅設7間客房，疊加優惠券可享折上折。客房採寬敞和洋式設計並帶有微挑高空間，房內配備廚房及煮食用具、洗衣機、乾濕分離式衛浴及舒適浴缸，主打「像生活一樣住宿」的公寓體驗，特別適合長日數自駕或家庭旅客清洗衣物及簡單下廚。從酒店出發開車約5分鐘即可抵達近江町市場和尾山神社。

河口湖酒店｜飽覽富士山湖景 想由東京出發安排2至3天短途自駕，山梨河口湖一帶向來是熱門之選，當地平均租車日數約為3天，亦適合想在東京行程以外多走一站的旅客。位於富士河口湖町的河口湖畔桑尼德度假村，是坐落於湖畔的住宿，擁有欣賞富士山及河口湖的庭園，可疊加優惠券享96折優惠。度假村設有本館及洋館，所有房型皆能欣賞富士山景，讓自駕旅客在湖畔享受悠閒假期，輕鬆連結富士山及河口湖周邊景點。

福岡酒店｜九州及那霸自駕實用之選 對於以九州北部為自駕起點的旅客，福岡是同地還車預訂量最高的地區之一。位於福岡市中心的博多S-Peria酒店，疊加優惠券後享 81 折優惠。其客房最大特色是採用「廁所、洗面台、淋浴/浴缸三點分離」獨立格局，多人入住時分開使用互不干擾；地點方面，由JR博多站(博多口)步行約3至4分鐘，從福岡機場乘搭地下鐵約10分鐘，周邊亦有超商、餐廳及博多運河城。由於市中心酒店停車位多數有限，自駕旅客預訂前宜先確認停車設施及收費。

沖繩酒店｜融入當地文化元素 位於那霸市泉崎的沖繩港景酒店於2026年6月1日完成全館大型翻新後重新開幕，疊加優惠券後享81折優惠。全館共 352 間客房，融入琉球藍與月桃圖騰等沖繩元素，空間相對寬敞；花園泳池升級為溫水池，館內設有7-Eleven便利店，周邊亦有唐吉訶德與超市。對自駕旅客而言，酒店地理位置優越，往返機場與主要幹道順暢，並附設約200個車位的平面停車場，住宿期間可方便進出，同時避開國際通主街的塞車與窄路困擾。