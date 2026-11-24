泰奶界愛馬仕Karun Thai Tea首間海外店登陸AIRSIDE 必試香港限定黑芝麻麻糬泰奶、泰奶牛角包(有片)

被稱為「泰奶界愛馬仕」的泰國茶飲品牌Karun Thai Tea首度進軍海外，香港首間旗艦店進駐啟德AIRSIDE。品牌主打泰國紅茶，除了傳統泰式奶茶及人氣泰奶沙冰，今次新店還推出香港限定特調，以及多款AIRSIDE獨家泰茶甜點，包括黑芝麻麻糬泰式奶茶、豆腐布甸泰式奶茶、泰奶麻糬撻及泰奶牛角包等。新店由11月24日起至11月30日推出開幕優惠，購買傳統泰式奶茶可免費升級至大杯，奶茶控必試！



選用泰國紅茶 甜度可調至0% Karun Thai Tea於1998年創立，選用泰國三大茶區的紅茶，配合家傳茶葉配方調製。品牌主打茶香濃郁、醇厚回甘的泰式奶茶，甜度可按個人喜好調整，提供0%、20%、40%、70%及100%選擇，另有燕麥奶等植物奶選項。傳統泰式奶茶售價$38（12oz）及$42（16oz），以泰國紅茶配家傳茶方調製；人氣泰式奶茶沙冰則售$48（12oz）及$52（16oz），將泰奶製成細滑冰沙，保留茶香及奶味。



香港限定黑芝麻麻糬泰奶 豆腐布甸配油炸鬼 Karun Thai Tea為香港新店推出的限定飲品，有黑芝麻麻糬泰式奶茶及豆腐布甸泰式奶茶，兩款均售$58（16oz）。黑芝麻麻糬泰式奶茶加入黑芝麻及麻糬，帶出濃郁堅果香，配上煙韌口感；豆腐布甸泰式奶茶則加入豆乳奶蓋、油炸鬼及豆腐布甸，豆香與泰茶味交織，口感較豐富。 AIRSIDE限定4款泰茶甜點 泰奶麻糬撻、牛角包 此外，AIRSIDE新店推出4款獨家限定泰茶甜點，售價$32起。泰奶麻糬撻$32以泰奶餡配鮮忌廉及泰茶麻糬；椰泡泰奶布甸$34分成椰泡和泰奶布甸兩層。牛角包有兩款選擇，焦糖泰奶吉士牛角包$36加入泰奶吉士，表面鋪上焦糖脆片；泰奶忌廉牛角包$38則以泰奶吉士作內餡，配泰奶忌廉芝士及龍鬚糖。





芒果糯米飯、糖絲捲餅化身泰奶 曼谷風味限定 除了以上香港限定之外，品牌亦將大熱的泰國店飲品芒果糯米飯泰式奶茶，及糖絲捲餅泰式奶茶帶到香港，兩款均售$58（16oz）。芒果糯米飯泰式奶茶加入芒果及糯米飯風味，配合泰茶的濃郁茶香；糖絲捲餅泰式奶茶則以曼谷街頭小吃為靈感，將酥脆糖絲捲餅的甜香融入奶茶，帶出不同口感。



其他茶飲選擇 花香、炭焙及水果沙冰都有 除了經典及限定系列，Karun還有多款茶飲選擇。特色奶茶$44（12oz）／$48（16oz）以桂花及玫瑰花瓣配泰國紅茶，帶淡雅花香；炭焙泰式奶茶$42（12oz）／$46（16oz）經炭焙工藝加深茶香。泰式素奶茶同價，有燕麥奶茶及杏仁奶茶選擇。喜歡果香的話，可試水果沙冰紅茶$48（16oz），以芒果、柚子及椰子配紅茶；特色紅茶$42（12oz）／$46（16oz）則有「晨光薑露」及「柚香甜遇」兩款口味。另外，品牌亦推出樽裝泰式奶茶$46（250ml），方便大家可以買回家飲用。





Karun Thai Tea AIRSIDE新店開幕優惠 傳統泰奶免費升級大杯 Karun Thai Tea AIRSIDE新店開幕首星期還有開幕優惠，由11月24日至11月30日，凡於Karun Thai Tea AIRSIDE新店購買傳統泰式奶茶，即可免費由12oz升級至16oz。

Karun Thai Tea Menu

Karun Thai Tea 地址：九龍城協調道2號啟德AIRSIDE 2樓220號舖 營業時間： 星期一至五 11:30am–10pm

星期六、日及公眾假期 11am–10pm

