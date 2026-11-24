Schweppes玉泉近日推出兩款全新特調汽水，分別是「玉泉」橙花味梳打及「玉泉」檸柑味梳打，主打果香與花香交織的清爽風味。為讓市民搶先感受新口味，品牌由11月下旬起安排「Schweppes Taste Bar 流動品味吧」走訪港九新界多個商場、市集及街頭，免費派發逾5萬罐全新特調汽水，部分場地更設有即席調飲體驗，下文為大家整合最新派發時間及地點詳情。

果香花香交織 低糖低卡兼可自創特飲

是次登場的兩款全新特調汽水以「With Time Comes Taste」為概念，主打「果香 × 花香」配搭，並注入細緻汽泡與真正果汁，同時走低糖低卡路線，每100毫升僅低至含0.1克糖及2千卡熱量，讓大家在享受風味時少一份負擔。「玉泉」橙花味梳打結合香橙果香與橙花淡雅芬芳，呈現清新柑橘氣息；「玉泉」檸柑味梳打則融合佛手柑獨特香氣與洛神花花香，帶出清爽柑香層次。

除了直接凍飲或加冰純飲，兩款梳打亦相當適合用來調製特飲。品牌同步推介兩款簡易調飲配方，包括以「玉泉」橙花味梳打配搭金巴利酒的微醺雞尾酒「橙花日落」(Orange Sunset)，融合草本微苦與柑橘花香；以及以「玉泉」檸柑味梳打搭配茉莉綠茶、蘋果及檸檬的無酒精特飲「蘋果柑香茉莉」(Citrus Apple Tea)，無論在家聚會或日常小酌都容易上手。