Schweppes玉泉近日推出兩款全新特調汽水，分別是「玉泉」橙花味梳打及「玉泉」檸柑味梳打，主打果香與花香交織的清爽風味。為讓市民搶先感受新口味，品牌由11月下旬起安排「Schweppes Taste Bar 流動品味吧」走訪港九新界多個商場、市集及街頭，免費派發逾5萬罐全新特調汽水，部分場地更設有即席調飲體驗，下文為大家整合最新派發時間及地點詳情。
果香花香交織 低糖低卡兼可自創特飲
是次登場的兩款全新特調汽水以「With Time Comes Taste」為概念，主打「果香 × 花香」配搭，並注入細緻汽泡與真正果汁，同時走低糖低卡路線，每100毫升僅低至含0.1克糖及2千卡熱量，讓大家在享受風味時少一份負擔。「玉泉」橙花味梳打結合香橙果香與橙花淡雅芬芳，呈現清新柑橘氣息；「玉泉」檸柑味梳打則融合佛手柑獨特香氣與洛神花花香，帶出清爽柑香層次。
除了直接凍飲或加冰純飲，兩款梳打亦相當適合用來調製特飲。品牌同步推介兩款簡易調飲配方，包括以「玉泉」橙花味梳打配搭金巴利酒的微醺雞尾酒「橙花日落」(Orange Sunset)，融合草本微苦與柑橘花香；以及以「玉泉」檸柑味梳打搭配茉莉綠茶、蘋果及檸檬的無酒精特飲「蘋果柑香茉莉」(Citrus Apple Tea)，無論在家聚會或日常小酌都容易上手。
流動品味吧巡迴各區 商場街頭免費試飲
「Schweppes Taste Bar 流動品味吧」於11月下旬起展開巡迴派發，預計送出逾5萬罐全新口味梳打，先後登陸國泰西九爵士音樂節、鰂魚涌糖廠街市集、尖沙咀海港城、啟德AIRSIDE及中環街市等熱門地標。其中國泰西九爵士音樂節及鰂魚涌糖廠街市集另設限定特調雞尾酒，中環街市則設有限定無酒精特飲，讓市民體驗不同層次的調飲風味。
各大商場或大型活動試飲
日期
地點
2026 年11 月 21 日至22 日（六至日）
國泰西九爵士音樂節（另設限定特調雞尾酒）
2026 年12 月 4 日至6 日（五至日）
鰂魚涌糖廠街市集（另設限定特調雞尾酒）
2026 年12 月 5 日至6 日（六至日）、
12 月 12 日至13 日（六至日）
尖沙咀海港城
2026 年12 月 11 日（五）、12 月18 日至20 日（五
至日）、12 月 24 日至 27 日（四至日）、2026 年12
月31 日至2027 年1 月 3 日（四至日）
啟德 AIRSIDE
2026 年12 月19 日至20 日（六至日）、12 月24 日
至27 日（四至日）、2026 年12 月31 日至2027 年1
月 3 日（四至日）
中環街市（另設限定無酒精特飲）
街頭試飲
日期
地點
2026 年11 月 19 日（四）
鰂魚涌英皇道
2026 年11 月20 日（五）
尖沙咀海防道
2026 年11 月26 日（四）
銅鑼灣記利佐治街
2026 年11 月27 日（五）
荔枝角大南西街
2026 年12 月4 日（五）
上環永樂街
2026 年12 月10 日（四）
觀塘駿業街
2026 年12 月16 日（三）
石門
限時優惠同步登場
若錯過免費派發時段或想囤貨在家慢慢調飲，兩款全新特調汽水現已於各大超市、便利店及太古可口可樂eShop上架，品牌亦於不同渠道推出限時禮遇。由即日起至11月29日，於香港太古可口可樂eShop購買任何「玉泉」產品兩箱，即送「玉泉」橙花味梳打四罐裝一組；百佳超級市場於11月21日至22日及11月28日至29日在指定門市推廣攤位，購買330毫升橙花味或檸柑味梳打四罐裝一組，即送同款一罐，11月27日至12月3日買任何酒精飲品另加25元亦可換購四罐裝一組。
踏入12月，HKTVmall將於12月7日至13日推出買橙花味或檸柑味梳打四罐裝兩組送「玉泉」忌廉味汽水500毫升兩支優惠；7-Eleven及OK便利店分別於12月2日至29日及12月3日至30日，推出買酒辦或酒精產品加12元換購單罐裝優惠；惠康超級市場則於12月19日至20日設推廣優惠，並於12月18日至31日推出買任何酒精飲品加25元換購四罐裝一組。想搶先試新口味的朋友，不妨記低日子到各區品味吧碰碰運氣。