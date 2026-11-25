Porterhouse推全新澳式單點菜單 $168起無限暢飲配新派海陸菜/$298起享午市兩道菜套餐

坐擁高空天際景色的中環扒房Porterhouse，近日餐廳行政總廚Mick Bolam正式推出全新單點菜單，將他在澳洲新南威爾士州獵人谷(Hunter Valley)成長的美食回憶，與多年來在亞洲累積的烹飪靈感融合，打造出一系列以澳洲經典「海陸」(Surf & Turf)為主軸、並以亞洲地道食材點睛，為食客帶來耳目一新的現代澳式佳餚。

澳式食材遇上亞洲風味 現代澳洲菜講求鹹、甜、酸之間的精妙平衡，亦強調多人分享的歡聚氛圍。總廚Mick今次特意引入多款極具代表性的澳洲食材，包括有「水果魚子醬」之稱的手指青檸、原住民叢林食材濱藜(Saltbush)及Kipfler馬鈴薯，再大膽配搭自家製熟成牛XO醬、柚子醬油及紹興酒，將東西方風味結合。 前菜方面，「香煎黃鰭吞拿魚他他」($228)以紫菜包裹吞拿魚輕煎，魚肉中心如留絲滑口感，淋上柚子醬油並加入澳洲手指青檸，果肉散發清新果酸，層次豐富。另一亮點「士多啤梨西瓜沙律」($158)玩味十足，總廚將西瓜壓縮令甜味更集中，配上黑醋醃漬士多啤梨，不要錯過「炙燒羊奶芝士棉花糖」，火槍炙燒後散發淡淡煙燻香，入口滿滿甜鹹奶香。至於海鮮迷必試的「XO醬蜆肉扁意粉」($288)，嚴選紐西蘭野生Tua Tua沖浪蜆，肉質飽滿鮮甜，加入紹興酒及總廚秘製的28日乾式熟成牛肉XO醬快炒，以港式鹹香風味帶出海鮮鮮香。

品嘗澳洲燒烤精神 必試稀有西班牙老奶牛 提到澳洲飲食文化，怎少得燒烤？餐廳全新的「炙烤」系列帶來澳洲人最愛的煙燻與猛火烤製煮法。「Roaring Forties烤羊架」(雙骨$348)選用羶味較輕、肉味溫和的澳洲羊肉，高溫鎖汁後綴以香脆炸澳洲濱藜，帶出天然草本鹹香；「烤珍寶大蝦」(每隻$138)則淋上甜辣風味的「虎奶」醬汁及黑炭油，伴碟配上自家製廣東薑蔥蓉，帶來親切地道滋味。Porterhouse的牛扒陣容同樣令人期待，除了油花高達MBS 8–9的「澳洲昆士蘭柑橘飼和牛臀肉蓋」($488)及肉味濃郁的「澳洲KingRiver和牛後三角側肉」($388)外，今次更引入香港極為罕見的「西班牙草飼熟成老奶牛」(1–1.2公斤$1,880)。牛肉取自八至十歲的西班牙西門塔爾奶牛，歲月沉澱加上長年放牧草飼，肉味相當濃郁，份量最適合三五知己分享。每款牛扒均奉送自選醬汁，不妨一試總廚推介的「牛骨髓油封蒜香牛油」或「煙燻楓糖打發焦香牛油」，邪惡之餘又惹味。

日落美景配$168無限暢飲 必試午市套餐 餐廳以頂層豪宅為設計靈感，落地玻璃窗將繁華中環日夜景色盡收眼底，露台座位更是下班後小酌的絕佳位置。配合新菜單登場，餐廳於每晚6時起推出「每日暢飲套餐」，每位只需$168起即可享一小時無限暢飲氣泡酒、餐酒、啤酒及Aperol Spritz；逢星期一晚上6時半至9時半更設現場音樂表演。 想在午間歎盡靚景美食，亦可選擇逢星期一至五供應的「平日午市套餐」，兩道菜每位$298起、三道菜$348，即可一次過品嚐多款全新單點招牌菜及精緻甜品，性價比極高。

Porterhouse 地址：中環蘭桂坊德己立街30–32號加州大廈24樓 訂座電話：852 2522 6366 網址：lkfconcepts.com/pages/porterhouse