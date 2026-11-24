不同地方文化都會有不同的食物用料與烹煮方法，因此去一個新地方生活的話，確實需要時間慢慢摸索當地的材料、價錢與料理模式。當中又以一眾外傭更難做，只因他們除了要離鄉別井適應新環境之外，更需要學習煮適合僱主口味的飯菜，要僱主愛吃殊不容易。早前，一位港女就分享了家傭的創新湯水「木瓜雞翼湯」，引起大批香港僱主同感，紛紛獻上家中外傭的地獄料理，部分可謂新奇又爆趣！

外傭姐姐創新煲木瓜雞翼湯 每家每戶都有自己屬意的菜式、煮法和口味，即使是廚師都未必能符合眾人口味，更遑論是由外地來港打工，連香港食材及烹調方式都未搞清楚的外傭。早前，一位港女就在Threads發文分享其外傭姐姐的創意料理，直指家中外傭「攞咗半包雞翼去煲（湯）」，並配合木瓜製成「木瓜雞翼湯」，更藉此坦言「就算姐姐錯漏百出，我都係百般包容」，以證自己對工人姐姐以雞翼入饌一事未有多加批評。

網民分享外傭地獄料理 發文者指木瓜雞翼湯的口味其實不俗，「唔計成本同健康，其實個湯幾甜」。而帖文就引起大批網民紛紛留言分享家中外傭的其他「地獄料理」，例如「試過俾姐姐拎咗一堆急凍刺身北寄貝煲湯」、「成包煙三文魚落去煲粥」、「姐姐醃咗我盒三文魚剌身，最後拎咗去蒸」、「試過用晒一包200g蟲草花煲半煲湯，煲出嚟苦同黑啡色」。更有網民指「飲過姐姐的安格斯牛扒湯」，因為安格斯牛扒價格較高而要「心疼到含淚飲下去」。