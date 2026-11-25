一向深受港人熱愛的度假勝地澳洲黃金海岸，最近又有全新住宿選擇！凱悅酒店集團旗下時尚生活品牌「安達仕」(Andaz)正式登陸澳洲，選址黃金海岸核心地段寬灘(Broadbeach)的星億綜合度假及娛樂區(The Star Gold Coast)，打造全澳首間安達仕酒店——黃金海岸安達仕酒店(Andaz Gold Coast)。新酒店不僅坐擁無敵海岸線與山林景色，更將當地藝術、潮流設計與美食文化融入酒店角落，即睇詳情！

融入澳洲原住民藝術與文化元素 黃金海岸安達仕酒店由澳洲建築事務所DBI Architects及奢華設計工作室 Hachem聯手操刀，酒店設計以「追逐陽光」為重心，將太平洋海岸至山林腹地的日光流轉化為空間美學。踏入大堂，設有由無數水晶球體交織而成的流光天幕裝置，隨自然光線折射出變化萬千的光影；而空間色調亦由大堂的柔和珠光、早餐吧的琥珀晨曦，一路過渡至酒吧的日落醉人色系，打卡一流。 除了建築設計，酒店亦如同一座小型美術館，在公共空間及客房陳列了13件澳洲原創藝術品。賓客可跟隨「安達仕藝術探索」路線，欣賞昆士蘭著名原住民藝術家Judy Watson的大型畫作，以及受山林樹根啟發的雕塑裝置《Interloop》。就連員工制服亦大有來頭，由澳洲可持續時尚先驅Kit Willow與設計師Melinda Looi共同設計，以有機布料配搭柔和黃、磚紅與天空藍，處處展現時尚觸覺。

202間客房 配備Dyson風筒及免費迷你吧 酒店合共提供202間客房及套房，走現代住宅式奢華路線。每間房均設有特大落地玻璃窗，將黃金海岸的迷人景色盡收眼底。房內配套相當貼心，不但免費提供精選手工小食迷你酒吧，浴室更配備人氣香氛品牌 Byredo 沐浴用品及 Dyson 風筒，盡顯高規格享受。 若追求極致度假體驗，不妨留意位於8樓特色樓層的客房，每間均設有私人露台，完美融合室內外生活空間。該樓層更設有全酒店最頂級的「安達仕府邸套房」，室內面積達132平方米，連同49平方米的戶外宴客露台，配有設備齊全的廚房、水療按摩浴缸及噴射水流浴室，盡享奢華度假昤光。

四大特色餐飲及酒吧 大型泳池俱樂部 新酒店一口氣帶來四間風格截然不同的餐廳及酒吧。主打地中海風味的招牌餐廳Nove Restaurant and Bar，由兩位名廚坐鎮，嚴選澳洲優質食材並以石砌烤爐明火烹調，必試麴醃摩頓灣琵琶蝦及墨汁西班牙飯，餐廳更提供桌旁即席製作經典意大利提拉米蘇服務，視覺與味覺同樣滿足。 想輕鬆歎下午茶或飲杯啡，全天候開放的Vista Lounge便最適合不過，這裡與當地人氣品牌合作，推出獨家「士多啤梨夏威夷果仁曲奇」及「腹地蜜糖檸檬林明頓蛋糕」等玩味甜點。入夜後，可轉戰以翠綠山林為靈感的Verde Bar，品嚐加入焦化牛油氈酒調製的招牌雞尾酒，逢周五及周六晚更有黑膠唱片DJ現場打碟。至於戶外的大型泳池俱樂部Andaz Pool Club，棕櫚樹環繞的池畔設有私人涼亭及休憩座椅，周末同樣有DJ駐場，讓住客與當地人齊齊在陽光與音樂下享受微醺午後。

住客專屬免費黃昏酒會+池畔普拉提 為讓旅客深度體驗黃金海岸的慢活節奏，酒店推出多項招牌每日體驗。每逢黃昏時分，住客均可獲邀到 Vista Lounge 參與免費「Golden Hour」活動，暢飲精選葡萄酒、啤酒及汽水，並享用主廚特製小食；指定星期四池畔亦會舉辦「Neighbourhood BBQ」，氣氛熱鬧。注重養生的旅客則可參加酒店與當地工作室合作的「Andaz Alive」體驗，在池畔練習普拉提與冥想，晚上返回房間更有沉靜歌單、浴鹽及晚安茶助眠。 酒店地理位置極佳，毗鄰寬灘海灘、大型購物中心及娛樂設施，無論是情侶度假抑或家庭出遊都十分方便，現已正式開幕並接受預訂。

黃金海岸安達仕酒店(Andaz Gold Coast) 地址：16 Casino Drive, Broadbeach, Gold Coast, Queensland, Australia