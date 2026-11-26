聖誕好去處2026｜MegaBox化身復古歐陸音樂小鎮 打卡聖誕音樂館／空中花園金色聖誕叢林（有片）

聖誕節將至，九龍灣 MegaBox 由即日起至 2027 年 1 月 3 日期間限定推出「 MegaBox 聖誕音樂館：璀璨聖誕之旅」，以復古歐陸音樂小鎮為主題，人氣哥基「 Mochi 麻糬」更會化身駐場歌手登場！商場今年更首次將聖誕佈置由 L5 中庭延伸至 L18 MegaSky 空中花園，一次過集齊室內懷舊打卡位與 270 度東九龍夜景，兼可帶同毛孩一同影相過節！

甫踏入L5中庭，即可見到6米高「音樂聖誕樹」，樹身掛滿音符及旋律主題裝飾；樹旁矗立著以復古齒輪作點綴的歐陸小鎮古典鐘樓，充滿懷舊莊園感，適合情侶及一家大細打卡；人氣哥基「Mochi麻糬」今次換上冬日造型，化身駐場歌手登上復古舞台，唱片店內擺放多款以Mochi為主題的復古黑膠唱片，並設有經典紅色皮凳及復古唱片機，懷舊氛圍十足；復古唱片店旁邊有Mochi頭號粉絲「熊啤啤」坐鎮，手抱巨型Mochi黑膠唱片，畫面相當溫馨；同區亦設有「巨型音樂齒輪」打卡位，歡迎毛孩主人帶同愛寵合照。

想影夜景打卡必上L18 MegaSky空中花園！現場佈滿金光閃閃的聖誕樹群，傍晚亮燈後配襯270度東九龍夜景及聖誕樂曲，氣氛格外浪漫。場地歡迎寵主帶同毛孩到場，人寵一齊在樹林與夜景下留影。

「 Mochi 麻糬聖誕唱片機」換領詳情： 由12月10日起，Mega Club會員可憑12,000 Mega Point於MegaBox App換領。

「 Mochi 麻糬聖誕黑膠唱片」換領詳情： 11月28日至2027年1月3日逢星期六、日及公眾假期，中午12時至晚上9時，憑MegaBox任何商戶即日電子貨幣消費收據，讚好MegaBox Facebook或Instagram專頁並完成指定任務，即可於L5免費獲贈乙張。

除打卡外，MegaBox亦推出兩款限量版Mochi麻糬音樂主題禮品，包括迷你「Mochi麻糬聖誕黑膠唱片」，全套6款設計，最特別之處是只要將迷你唱片貼近手機，即可透過NFC功能播放聖誕音樂；限量版「Mochi麻糬聖誕唱片機」，則隨唱片機附送9張Mochi迷你黑膠唱片。

以上兩款禮品均數量有限，先到先得，換完即止。

聖誕消費賞 換戲飛、餐飲現金券及 IKEA 禮品卡

由12月1日起，Mega Club會員憑MegaBox任何商戶即日電子貨幣消費收據滿指定金額，即有機會換領聖誕頭飾或寵物聖誕飾物、影藝戲院CineArt MegaBox 2D電影禮券、MegaBox港幣$100電子餐飲現金券及IKEA港幣$200禮品卡。換領指定禮品時，如消費收據包括G層指定零售商戶消費收據（單一收據滿港幣$200），更可額外換領MegaBox港幣$50電子餐飲現金券，尊享雙重購物禮遇！

節日限定活動：聖誕老人見面會 + SuperPark 聖誕巡遊

臨近聖誕正日，MegaBox亦安排見面會及巡遊炒熱氣氛！聖誕老人將於指定日子現身與大家合照及送上祝福；12月19及20日下午4時30分，身穿聖誕盛裝的表演隊伍更會於商場各處載歌載舞，並沿途派發氣球。