香港出名美食天堂，大家都鍾意食物大件夾抵食、性價比高又要高質，不過大家幫襯食店，有否試過貨不對辦？早前，一位港女滿心歡喜買了芒果糯米糍回家慢慢歎，原以為一口咬下去會有大片芒果，豈料咬開外皮僅得一小口果肉，難忍理想與現實落差的她只好崩潰發文苦呻，引來大批網民熱烈討論。

港女買芒果糯米糍 芒果只得一小啖 香港出名多美食，要找到性價比高的，除了親自做白老鼠慢慢嘗試之外，一眾網民間的互相推薦與介紹亦十分重要。早前，一位港女就在Threads上分享自己近日食芒果糯米糍的經歷，她直言自己於午飯時段特意去購買，準備收工帶回家慢慢品嘗，原以為一口咬下去可以吃到大片果肉，卻沒料到這顆芒果糯米糍大部分都是糯米皮，只有一小口芒果肉。

網民分享相同經歷 眼見果肉少得可憐，發文者不禁發文苦呻「居然咁對我，真係好X傷心」，更笑稱「咬完一啖想報警」。帖文引起大批網民分享類似經歷，原來不少人都曾經歷購買小吃理想與現實不符的餡料份量，有網民貼出自己食煎釀三寶時，豆腐上「薄過安全套」的魚肉、小蛋糕上的斑蘭忌廉不是厚厚一層，而是看不出有餡料。亦有網民錯信蛋糕包裝上咬開一口會有大量朱古力流心的宣傳圖，買回家進食後才發覺朱古力醬只得一小部分，落差之大令人極度失望。

搞笑留言引熱議 帖文除了引來網民紛紛貼出類似經歷，亦有不少網民搞笑留言，有人直言「雖然我鍾意食厚皮，但係你呢個會唔會太過分」，引來發文者回應「我都一直以為我係鍾意食厚皮嘅人，直到我遇上佢」。有網民笑稱糯米皮之多全因店主一片用心良苦，店主怕你餓親」、「佢夠膽拎出嚟賣先好嘢」。其中更有網民分享自己所吃的芒果糯米糍，內裡有厚厚一大片芒果肉，令其他網民不禁留言笑稱「佢已經好X傷心，唔好再刺激佢」。