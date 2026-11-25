想嘆正宗日本壽喜燒？不一定要親身飛到日本，東京百年老字號兼米芝蓮餐廳「壽喜燒 割烹 日山」灣仔合和店回歸。新店除了繼續帶來招牌壽喜燒，更加引入和風涮涮鍋，以親民價格享受甘甜脂香、入口即化的日本A5和牛。粉絲只需$308起，即可享受傳統關東手法的頂級和牛壽喜燒，各位不妨一試！

日山灣仔新店推出壽喜燒鍋和風涮涮鍋雙重滋味

東京百年老字號 連續10年獲米芝蓮一星殊榮 1912年創立的「日山」是日本百年頂級和牛專家，以高品質的A5和牛及日本少數傳統關東風格壽喜燒聞名。東京本店已經連續10年榮登《東京米芝蓮指南》一星殊榮，並在日本飲食平台「Tabelog」上屢獲列入「百名店」排行榜。為了讓香港客人享受最優質牛肉，香港分店每月以真空包裝方式從日本直送新鮮日山和牛到港，有助避免肉質變得繃緊及流失風味。

提供多款A5和牛部位 灣仔店繼續提供品牌招牌壽喜燒，顧客可選擇不同部位的A5和牛，涵蓋肩胛肉眼、西冷和上肩胛等，滿足不同人的口味。上菜後，經日本團隊專業訓練的職員將會於客人席前烹調第一片和牛，滿佈雪花紋的和牛配上壽喜燒汁和金黃蛋液，絕對讓人食指大動。

新設一人涮涮鍋 必選和牛清湯底 新引入的一人「和風涮涮鍋」同樣吸引。客人可選擇多款湯底，包括店方力推的和牛清湯和雞濃湯，同時亦有豚濃湯及山椒辣味味噌湯等湯底提供。和牛清湯以澳洲和牛骨和洋蔥、紅蘿蔔與香料微火慢燉三小時，再加入牛肉碎等材料，最終熬製香濃湯底。清湯無論是烹調和牛，抑或是蔬菜，同樣美味。

另一焦點湯底雞濃湯亦深受食客歡迎。湯底選用雞隻不同部位，並以大火滾煮2小時，色澤乳白、膠質豐盈，女士必選。顧客亦可選擇黑豚肉及九州地雞等配料，為涮涮鍋增添享受。記者實試後，認為和牛油香撲鼻，色澤鮮嫩，十分適合以壽喜燒的方式烹調；涮涮鍋方面，清淡的和牛湯底正好中和牛肉的濃厚油香，值得一試。

日山灣仔合和分店 地址：灣仔皇后大道東 183 號合和商場4樓416號舖 電話：2335 0388 營業時間： 星期一至五 中午十二時至下午三時正；下午六時正至晚上十時半 星期六日及公眾假期 中午十二時至下午三時半；下午六時正至晚上十時半