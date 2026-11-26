聖誕禮物推薦｜連卡佛Elsie’s開幕 網羅全球特色食品及名酒

連卡佛向來以時尚選物見稱，今年11月正式推出全新美食概念店「Elsie’s」，進駐國際金融中心商場、太古廣場及時代廣場。品牌以時裝買手策展思維重新定義美食購物體驗，搜羅來自世界各地的特色食品、飲品及養生品牌，網羅超過70個國際品牌，當中約八成更是香港獨家，引領新一波美食潮流。

以時裝買手思維發掘全球美食新勢力 Elsie’s並非傳統超市，也不是一般美食廣場，而是一個結合品味、文化與潮流趨勢的美食選物平台。團隊走訪全球展會、職人作坊及人氣小店，直接與品牌創辦人合作，希望將尚未在香港普及的新興品牌率先帶到本地市場。 從倫敦經典意式食品店Lina Stores、洛杉磯人氣零食選物店The Goods Mart，到韓國新世代口服美容及養生品牌，貨架上的產品均經過團隊親身試食及挑選，以獨特性、話題度及品質作為選品標準。

魚子醬、威士忌到潮流零食一次網羅 店內產品涵蓋高端美食及熱門潮流零食兩大範疇。焦點之一是擁有逾百年歷史的巴黎魚子醬品牌Petrossian，於國際金融中心商場店設立亞洲首個品牌專櫃；同場亦有來自英國House of Hazelwood的珍藏級威士忌、日本Nikka威士忌，以及意大利美食殿堂Peck精選食品。 喜愛新奇美食的消費者則可留意The Goods Mart引入的美國人氣零食、Michael Jordan共同創立的高端龍舌蘭酒Cincoro，以及獲國際朱古力大獎肯定的本地品牌SLOK，其腐乳士多啤梨及楊枝甘露風味朱古力均極具話題性。

養生美容食品成新趨勢 除了零食及酒類，Elsie’s亦特設養生專區，主打由內而外的健康生活概念。產品包括韓國Ownist口服護膚品、Oldernew膠原蛋白啫喱、Juice-Up益生菌果汁，以及近年大熱的DIRTEA機能菇菌咖啡和Super Matcha超級食物抹茶。店內亦提供多款無酒精飲品選擇，包括French Bloom無酒精氣泡酒及Sober Spirits零酒精蒸餾烈酒，迎合健康生活風潮。

兩大限定吧枱打造話題體驗 除了零售選物，Elsie’s亦設有期間限定吧枱空間，定期與人氣品牌聯乘合作。國際金融中心商場店的Side Bar將於11月迎來日本四屆拉花冠軍Kenta Baba創立的Latte Art Mania，帶來招牌炭黑拿鐵及精緻拉花體驗。太古廣場店的Long Bar則邀來世界50最佳酒吧之一Bar Leone進駐，推出Yuzu Negroni、Eastside Collins等四款限定雞尾酒，相關罐裝版本及專屬酒杯亦同步於三間分店獨家發售，讓顧客毋須排隊也能把人氣酒吧風味帶回家。 聖誕送禮新熱點 隨着聖誕節臨近，Elsie’s亦成為一站式送禮目的地。當中包括Lina Stores節日麵包、Dammann Frères茶葉禮盒、Peck美食禮籃，以及Yiayia and Friends橄欖油和Katkoot葡萄酒等特色禮品，適合送贈親友或收藏。藉着融合時尚策展與飲食文化，Elsie’s希望將「尋找下一款人氣美食」的樂趣，變成如發掘時尚單品般的新鮮體驗，為香港美食愛好者帶來更多驚喜選擇。