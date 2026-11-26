Pokémon 30周年限定登場！CASETiFY推精靈球耳機殼、Pokémon發光吊飾

為慶祝 Pokémon 迎來 30 周年， CASETiFY 再度與 Pokémon 攜手合作，推出全新聯乘系列，以復古像素藝術（Pixel Art）為主題，將經典遊戲元素帶進日常生活，讓粉絲以另一種方式延續屬於自己的冒險故事。

以像素藝術重塑經典 今次聯乘系列以早期遊戲中的像素風格為靈感，將熟悉的 Pokémon 角色、精靈球及遊戲畫面重新演繹，融入手機殼及多款科技配件之中。懷舊設計不僅喚起玩家對掌機年代的集體回憶，也讓產品更添收藏價值。適逢 Pokémon 迎來 30 周年，以及 CASETiFY 成立 15 周年，雙方透過今次合作將遊戲文化與科技配件結合，為粉絲帶來兼具玩味與實用性的紀念系列。

四大焦點單品登場 Pokémon 耳機保護殼：備受歡迎的精靈球造型耳機保護殼再次登場，以立體設計呈現經典紅白精靈球外觀，加入像素元素點綴，為 AirPods 換上充滿 Pokémon 特色的新造型。 Pokémon發光吊飾：Pokémon主題吊飾同樣是系列亮點。設計採用像素化皮卡丘形象，並加入感光效果，營造出施展十萬伏特時的閃爍視覺感。隨著光線變化，吊飾會呈現不同層次的光影效果。 Pokémon 冒險搖搖手機殼：今次特別推出的 Pokémon 冒險搖搖手機殼，內置多個 Pokémon 角色及精靈球裝飾。透過晃動手機，角色會於透明機殼內移動，重現遊戲中的探索樂趣。

Pokémon手機掛繩：系列亦推出 Pokémon 主題手機掛繩及手腕掛繩，配備多款角色吊飾設計，讓粉絲可自由搭配個人風格。 發售日期及登記詳情 全新 Pokémon x CASETiFY 聯乘系列將於 2026 年 12 月 1 日正式開售，並於 CASETiFY 官方網站、CASETiFY Co-Lab 手機應用程式及全線 CASETiFY STUDiO 門市同步發售。 至於想搶先入手的粉絲，則可於 11 月 24 日下午 4 時起登記開賣通知，率先獲取發售資訊及購買機會。