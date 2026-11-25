懷舊電玩入屋 7-Eleven推復古街機及掌機 《雷電》專業版/《怒之鐵拳》迷你街機/3合1掌機 幪面超人配件首賣

八十年代街機廳的投幣聲、九十年代掌機的像素畫面，近年在懷舊風潮下重新成為成年玩家的消費對象。7-Eleven「7仔預購」今期以復古電玩切入，一併引入UNICO《雷電》專業版街機Combo，以及MYARCADE旗下九款涵蓋《泡泡龍》、PAC-MAN、《Tetris》、《Pole Position》、《Streets of Rage》及賭桌遊戲的復古機款；同場加推四款幪面超人聯乘科技配件，部分更是獨家首賣。



旗艦機種UNICO《雷電》專業版街機Combo 《雷電》自八十年代登陸街機廳起便是直立式彈幕射擊的代名詞，過去少有授權家用復刻。今期全期定價最高一款，就是直送到家的UNICO《雷電》專業版街機Combo，預購價$5,880，香港限定發售。機身採黑色主調、印上《雷電》主題圖案，配19吋豎屏液晶顯示、全尺寸搖桿及按鍵，內建六款《雷電》系列遊戲，並設雙人模式，定位接近家用娛樂間的陳設級擺設。



MYARCADE《泡泡龍》系列 三款機型分檔入手 Taito的《泡泡龍》是MYARCADE今期著墨最多的IP，受歡迎度較高，官方授權機款一次過推出三款，分別對應桌上、掌上及迷你街機三種形態。預購價$650的復古街機以藍綠色機身配角色圖案，配備2.75吋全彩螢幕、實體搖桿及獨立按鍵。$450的三合一掌機同樣備2.75吋屏幕，一次收錄《泡泡龍》一、二代及《彩虹島》。至於6.8吋的《Bubble》街機($400)，造型屬迷你街機縮細版，設2.75吋螢幕、可拆卸搖桿及頂部發光燈箱，適合桌面擺設。



PAC-MAN及Casino賭桌系列 餘下的MYARCADE陣容走雙軌路線，一邊是街機時代代表角色PAC-MAN，一邊是近年掌機市場上升的賭桌類別，各設一款主力加一款入門掌機。PAC-MAN陣營方面，《Pac-Man+Tetris》($650)一機收錄兩款作品；Pixel Pac-Man($250)為纖薄掌機，重僅0.07公斤，設實體方向鍵及掛繩孔，適合隨身攜帶。賭桌類則Casino 30合1($600)打頭陣，備2.5吋全彩螢幕，內置二十一點、德州撲克、老虎機及輪盤等遊戲，玩法接近實體賭場模擬器；入門版Casino Pixel 10合1售$250，同為0.07公斤輕量掌機，玩法數目精簡至十款。



單品款：《Pole Position》及《Streets of Rage》 另外兩款走單一IP路線，分別代表Namco及SEGA兩大廠在街機時代的經典題材。《Pole Position》($650)街機採藍白紅配色，收錄Namco同名賽車遊戲，操控介面為賽車而設，保留當年軚盤式街機的操作感。《Streets of Rage》($450)三合一遊戲機集齊SEGA格鬥系列一至三代，以方向鍵及打擊按鍵操作，支援雙人連線，為清版動作迷提供完整三部曲收藏。



幪面超人古迦手錶盲盒 隱藏款抽中率1/60 除了遊戲機以外，另一主線為幪面超人主題科技配件，是7-Eleven獨家首賣。配件包括INFANTRY鷹轟聯乘古迦電子手錶盲盒，預購價$249。手錶以古迦不同戰鬥形態為設計靈感，配搭專屬配色、角色標誌及靈石造型細節，系列有6款常規款及1款隱藏款，涵蓋全能、青龍、天馬、驚異全能及究極等形態，隱藏款抽中機率為1/60。 幪面超人迷你充電器 可同時為兩部裝置充電 幪面超人龍騎、帝騎、古迦、555及Black迷你充電器售$299，採用黑色機身配搭角色標誌，內置USB-C及Lightning充電線，分別支援22.5W PD及12W充電，並可同時為兩部裝置充電。產品配備LED電量及快充顯示屏，標示容量為38.5Wh，並提供CCC認證QR Code查驗功能。

EAUDIOX幪面超人系列4合1 100W超快速充電線有紅、黑、綠3款顏色，支援最高100W充電，配備可拆裝的Type-C及Lightning轉換頭。充電線提供40cm、100cm、200cm及300cm長度，售價分別為$68、$98、$148及$198。 幪面超人系列三單元耳機 Black、古迦及Mr No.1款式 EAUDIOX幪面超人系列三單元耳機售$1,280，有Black、Kuuga及Mr No.1款式。耳機採用兩鐵一圈三單元配置，配合實體獨立分頻設計，機身以3D列印環氧樹脂製作，搭配純色樹脂面板及0.78雙針平頭母座。 「7仔預購」今期產品預購日期為2026年11月25日至12月8日，取貨日期請參考7-Eleven App及網站詳情。

