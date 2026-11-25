啫喱不單止是甜品，更可以成為展覽品？啟德AIRSIDE旗下GATE33藝文館將於12月11日至2027年3月3日，聯乘英國前衛食物藝術團隊Bompas & Parr 舉辦香港首個「啫喱」主題大型互動展覽《香港啫喱物語》。場內設有8大互動展區，以啫喱創作出本地限定「啫喱建築與地標」及80/90年代港式Dream House，更推出可食用的香港限定「啫喱建築」，早鳥門票只需港幣$50即可入場參觀兼一嘗啫喱滋味！
8大互動展區 穿越古今啫喱史
《香港啫喱物語》設8大互動展區，除了帶大家追溯啫喱的前世今生，由28,000年前史前骨湯凝成的世上第一口啫喱說起，更會一路細看中西宮廷啫喱盛宴、涼茶舖龜苓膏、港人熟悉的羅拔臣啫喱粉、趣味十足的「Jell-O沙律吧」，以及Bompas & Parr歷年來的啫喱創作，包括倫敦聖保羅大教堂、Harrods百貨大樓，還有GUCCI手袋等！
以啫喱重塑本地建築 + 港式經典Dream House
展覽亦融入濃厚的本地集體回憶。其中第五站《品味你的天際線》，Bompas & Parr聯乘本地建築師及香港建築歷史學者黎雋維，將文武廟、鐘樓、勵德邨、中銀大廈、滙豐總行大廈、會展新翼及AIRSIDE等8座香港地標化身晶瑩剔透的啫喱模型，再以獅子山串聯，向香港建築及地標致敬。
第六站《凝住舊夢》更有本地藝術家麥影彤二（Mak2）以紅A塑膠「水晶」吊燈等元素重塑80/90年代港式 Dream House；以及第七站《念念成形》，裝置藝術家謝俊昇收集100位香港人與啫喱的故事，再將受訪者的舊物以吸塑機翻成一個個可以製作啫喱的模具，將無形的回憶化作實體。
創意手信站必試咸檸七、加多寶味「建築啫喱」
展覽場內亦發售多款啫喱主題精品，包括近年大熱的甜品按鍵解壓匙扣、啫喱購物袋、經典紅A牌啫喱杯及本地品牌bathetobasics啫喱軟番梘等精品。必定不能錯過可食用的香港限定「建築啫喱」，除了傳統水果味外，更特別推出咸檸七、加多寶等本地特色口味；現場更設有「震震機」讓大家先感受其「震騰騰」質感，將香港地標一口吃掉！
AIRSIDE GATE33藝文館《香港啫喱物語》
日期：2026年12月11日至2027年3月3日
時間：星期一至四 中午12時至晚上8時；星期五至日 上午11時至晚上9時
地點：啟德AIRSIDE GATE33藝文館（3樓SHOP 312）
早鳥優惠門票：即日起至12月9日發售，票價港幣$50（包含可食用「建築啫喱」一件）
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