啫喱不單止是甜品，更可以成為展覽品？啟德 AIRSIDE 旗下 GATE33 藝文館將於 12 月 11 日至 2027 年 3 月 3 日，聯乘英國前衛食物藝術團隊 Bompas & Parr 舉辦香港首個「啫喱」主題大型互動展覽《香港啫喱物語》。場內設有 8 大互動展區，以啫喱創作出本地限定「啫喱建築與地標」及 80/90 年代港式 Dream House ，更推出可食用的香港限定「啫喱建築」，早鳥門票只需港幣 $50 即可入場參觀兼一嘗啫喱滋味！

《香港啫喱物語》設8大互動展區，除了帶大家追溯啫喱的前世今生，由28,000年前史前骨湯凝成的世上第一口啫喱說起，更會一路細看中西宮廷啫喱盛宴、涼茶舖龜苓膏、港人熟悉的羅拔臣啫喱粉、趣味十足的「Jell-O沙律吧」，以及Bompas & Parr歷年來的啫喱創作，包括倫敦聖保羅大教堂、Harrods百貨大樓，還有GUCCI手袋等！

以啫喱重塑本地建築 + 港式經典 Dream House

展覽亦融入濃厚的本地集體回憶。其中第五站《品味你的天際線》，Bompas & Parr聯乘本地建築師及香港建築歷史學者黎雋維，將文武廟、鐘樓、勵德邨、中銀大廈、滙豐總行大廈、會展新翼及AIRSIDE等8座香港地標化身晶瑩剔透的啫喱模型，再以獅子山串聯，向香港建築及地標致敬。

第六站《凝住舊夢》更有本地藝術家麥影彤二（Mak2）以紅A塑膠「水晶」吊燈等元素重塑80/90年代港式 Dream House；以及第七站《念念成形》，裝置藝術家謝俊昇收集100位香港人與啫喱的故事，再將受訪者的舊物以吸塑機翻成一個個可以製作啫喱的模具，將無形的回憶化作實體。