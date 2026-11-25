韓式薄餅品牌 Pizza Maru 推出秋季限定餐牌，以「秋嚐，首爾心」為主題，帶來兩款疊疊塔薄餅及兩款韓式意粉。新餐牌以海鮮、韓式烤肉及南瓜入饌，當中「濟州豐收疊疊塔」和「韓牛雙雄疊疊塔」採用雙層薄餅設計，上下兩層各自鋪滿芝士及配料，配合雙重芝士批邊，口感更豐富。

「濟州豐收疊疊塔」以海陸食材配搭，上層有豬五花腩、章魚仔、紫菜碎及馬蘇里拉芝士，淋上特製辣雞醬；下層則以大蝦、白泡菜及芝士組合，帶出海鮮的鮮甜與泡菜的酸香。雙層配料各有不同，吃起來有肉香、海鮮味及芝士的濃郁口感。

Pizza Maru今次推出的兩款10吋疊疊塔薄餅，均採用品牌韓國專利手工麵糰，每日新鮮揉製，口感柔軟帶嚼勁。薄餅上下兩層分別配搭不同食材，批邊內藏忌廉芝士慕斯，外層再撒上巴馬臣芝士碎，烤至金黃香脆。

另一款「韓牛雙雄疊疊塔」主打雙重牛肉滋味。上層以牛小排配搭炸金針菇、火箭菜及馬蘇里拉芝士，再加入韓式辣椒蛋黃醬；下層則鋪上韓式烤牛肉及芝士，配合烤肉醬調味。兩層牛肉各有口感，批邊的忌廉芝士慕斯及巴馬臣芝士碎，令整體味道更濃。

紫蘇海鮮及南瓜韓牛意粉

除了薄餅，新餐牌還有兩款韓式意粉。「紫蘇海洋意式細麵」以藍青口作主角，醬汁加入冷壓紫蘇油、蛋黃、白芝麻及紫菜，包裹每條細麵，再配上力哥達芝士、炸金針菇及芝麻。紫蘇的清香配合青口鮮味，帶出較清新的海鮮風味。

「秋焰韓牛粗管麵」則以濃郁醬汁為主。粗管麵拌上焦香牛油、烤日本青南瓜及力哥達芝士調成的金黃醬汁，加入韓式白味噌及椰奶，配搭韓式烤牛肉，最後撒上巴馬臣芝士碎。南瓜的甜味、白味噌的鮮香及椰奶的順滑，與烤牛肉的肉香互相配合。