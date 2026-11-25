音樂從來不該被地域與時代設限，大呈獻年度音樂盛事《和弦不同──無界樂章》，雲集多國頂尖音樂家與舞者，透過一連串破格演出，將民間傳統與西方古典樂無縫交織，為香港樂迷帶來多場跨越感官界限的精彩演出。
沈靖韜破天荒與二胡 羊角號對話
自勇奪2025年「范．克萊本國際鋼琴大賽」冠軍後，香港鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)首度重返大館舞台，於11月27及29日親自策劃兩場《啟承之間──樂探今昔》室樂音樂會。這是其奪冠後藝術旅途的新篇章，更是一場大膽的文化實驗。沈靖韜特別邀來法國小提琴家Fanny Clamagirand、上海二胡名家陸軼文，以及柏林西東合集樂團首席圓號Bar Zemach同台切磋。最令人期待的是，Zemach將吹奏極具神聖色彩的猶太古老宗教樂器「羊角號」(Shofar)。
音樂會除了演繹貝多芬、布拉姆斯及普羅高菲夫的經典外，更破天荒首演由香港作曲家梁皓一，及以色列裔美籍作曲家Ofer Ben-Amots操刀的全新委約作品，讓東方二胡、猶太羊角號與西方鋼琴在三重奏中，擦出前所未見的音樂火花。
《啟承之間──樂探今昔》詳情：
日期：11月27日(晚上7時)、11月29日(下午6時)
地點：大館監獄操場
票價：$480
查詢及購票：大館
破格重構佛蘭明高
緊接其後，西班牙國寶級藝術將以全新面貌登場。屢獲殊榮的佛蘭明高舞蹈家Leonor Leal與敲擊樂手Antonio Moreno，將於12月1及2日帶來改編新作《佛蘭明高夜曲》。演出聯同結他手Alfredo Lagos及色士風手Juan Jiménez，徹底打破傳統敘事框架，將激昂的踏步、節奏與即興爵士元素，層層拆解再重構，展現充滿玩味與張力的肢體律動。
《佛蘭明高夜曲》詳情：
日期：12月1日(晚上7時30分)、12月2日(晚上7時)
地點：大館監獄操場
票價：$480
查詢及購票：大館
德國名團壓軸交流
壓軸節目《時空共鳴遊》、《同一聲空下》，則於12月3及5日上演，由享負盛名的德國萊比錫布業大廳樂團(KLASSIK underground)成員領軍，聯手香港優秀中樂演奏家，延續雙方自2025年建立的深厚默契，深化中西音樂的深度對話與交流。
《時空共鳴遊》詳情：
日期：12月3日(晚上7時)
地點：大館監獄操場
票價：$380
查詢及購票：大館
《同一聲空下》詳情：
日期：12月5日(晚上7時)
地點：大館監獄操場
票價：$380
查詢及購票：大館
洗衣場石階設免費演前節目
為讓大眾更投入這場無國界之旅，每場售票演出前，香港創樂團將於大館「洗衣場石階」，帶來免費演前節目《放空音樂聚──樂遊中亞》，引領觀眾率先探索神秘的中亞音樂的當代文化面貌，讓樂棄在歷史古蹟的星空下，享受純粹音樂共鳴。
《放空音樂聚──樂遊中亞》詳情：
日期：11月27日(晚上6時)、11月29日(下午5時)、12月2、3、5日(晚上6時)
地點：大館洗衣場石階
票價：免費入場
查詢：大館