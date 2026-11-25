音樂從來不該被地域與時代設限，大呈獻年度音樂盛事《和弦不同──無界樂章》，雲集多國頂尖音樂家與舞者，透過一連串破格演出，將民間傳統與西方古典樂無縫交織，為香港樂迷帶來多場跨越感官界限的精彩演出。

沈靖韜破天荒與二胡 羊角號對話

自勇奪2025年「范．克萊本國際鋼琴大賽」冠軍後，香港鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)首度重返大館舞台，於11月27及29日親自策劃兩場《啟承之間──樂探今昔》室樂音樂會。這是其奪冠後藝術旅途的新篇章，更是一場大膽的文化實驗。沈靖韜特別邀來法國小提琴家Fanny Clamagirand、上海二胡名家陸軼文，以及柏林西東合集樂團首席圓號Bar Zemach同台切磋。最令人期待的是，Zemach將吹奏極具神聖色彩的猶太古老宗教樂器「羊角號」(Shofar)。

音樂會除了演繹貝多芬、布拉姆斯及普羅高菲夫的經典外，更破天荒首演由香港作曲家梁皓一，及以色列裔美籍作曲家Ofer Ben-Amots操刀的全新委約作品，讓東方二胡、猶太羊角號與西方鋼琴在三重奏中，擦出前所未見的音樂火花。