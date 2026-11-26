人氣本地茶飲品牌「絲茶」(Silk.)宣布將於即日起至2027年1月底，在旺角西洋菜南街開設全新實驗性限定概念店「Road.」。新店選址極具心思，正正落戶於現有旺角店的右邊，營運期間兩店並立於同一條街，左邊「Silk.」、右邊「Road.」，合起來正正組成「Silk. Road.」——即「絲綢之路」，玩味十足，更帶來12款限定茶飲，勢必成為旺角最新打卡熱點！

12款全新特飲 不設招牌款 古代絲綢之路曾將世界以前所未有的方式連繫在一起，而全新概念店「Road.」的誕生，亦是一場關於品牌足跡與蛻變的旅程。概念店沿用絲茶的經典字體與品牌識別，但在空間設計與整體氛圍上全面進化。店內推出的12款全新創作均由零開始構思，靈感源自絲茶創立至今的回憶、跨界聯乘，以及根植香港的集體味覺，當中包括向街坊餅店與茶餐廳致敬的本地情懷，亦有將五十年家族茶藝推向極致的實驗之作，把草原、海洋、高山與沙漠等地景元素化作杯中風味。

值得一提的是，這12款創作打破傳統茶飲店做法，全線不設「招牌飲品」或「必試」標籤，品牌希望每位客人都能在旅程中找到屬於自己的答案。此外，店內菜單更刻意不列價目，全場採取均一售價，讓茶飲迷無需受價格影響，純粹專注於味蕾與茶香本身的體驗。

打造沉浸體驗 每日限量不設外賣 除了味覺享受，聽覺亦是這趟「絲路」旅程的重要一環。概念店特別與Marshall香港授權獨家代理Street Value合作，在店內配置一套Marshall環繞音響系統，讓音樂隨着客人的腳步在店內流動，成為品茶體驗的一部分，營造出與別不同的街頭潮流氛圍。 為確保每一杯特飲均以珍稀食材新鮮即製，維持最高品質，「Road.」並不追求產量，所有飲品均為每日限量供應。在開幕階段，新店將不會上架任何外賣平台，亦不承接外展或包場活動，全球僅此一間，想試的朋友記緊要親身到場排隊，先到先得。

會員首週享免費試飲 開幕送限量港式路牌匙扣 配合新店開幕，品牌亦推出多項限定禮遇。凡屬The Silk. Club「Friends」或以上級別的會員，帳戶內將陸續收到專屬邀請，可於11月26日至12月3日對外開放首週期間搶先預覽新店，更可攜同一位朋友出席，二人各獲免費招待飲品一杯，率先品嚐全新菜單。 至於一般顧客亦有驚喜，開幕期間每日最先奉上的飲品，杯套上均會附送一個限量版「Road.」路牌匙扣。匙扣設計取材自香港經典路牌，箭嘴指向「絲綢之路」，極具收藏價值，每日數量有限，送完即止。

絲茶限定概念店 Road. 地址：旺角西洋菜南街2J–2Q號新江大樓地下6號舖 營業日期：2026年11月26日至2027年1月底