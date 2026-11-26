還未想到聖誕禮物送甚麼？小編推薦可以看看Jurlique今年的聖誕限定禮盒，$290就有迷你版皇牌手部護理套裝，內有6支旅行裝護手霜；想隆重一點，都有$800的24日聖誕倒數月曆，集合24款護膚產品，每日拆一份迎接聖誕。

聖誕倒數月曆 每日拆一份護膚小禮物

Jurlique今年的24 DAY ADVENT CALENDAR倒數月曆($800)，內附24款面部、手部及身體護理單品，涵蓋補水、舒緩修護以至抗老等不同需求，當中亦收錄品牌多款經典及熱賣配方。由12月起日拆一格，想一次過試勻Jurlique各線產品，這款最抵玩。

皇牌手部護理套裝 4款護手霜一次過入手

皇牌手部護理套裝售$700（原價$880），一盒集齊4款40ml護手霜，分別為玫瑰、薰衣草、柑橘及蘆薈，可按當日心情換香味使用。

預算有限的話都有迷你版皇牌手部護理套裝，售$290（原價$550），內含6支15ml旅行裝護手霜，玫瑰、薰衣草、蘆薈各2支。禮盒小巧，可直接掛上聖誕樹作裝飾，護手霜本身亦方便放入手袋隨身補搽。