還未想到聖誕禮物送甚麼？小編推薦可以看看Jurlique今年的聖誕限定禮盒，$290就有迷你版皇牌手部護理套裝，內有6支旅行裝護手霜；想隆重一點，都有$800的24日聖誕倒數月曆，集合24款護膚產品，每日拆一份迎接聖誕。
聖誕倒數月曆 每日拆一份護膚小禮物
Jurlique今年的24 DAY ADVENT CALENDAR倒數月曆($800)，內附24款面部、手部及身體護理單品，涵蓋補水、舒緩修護以至抗老等不同需求，當中亦收錄品牌多款經典及熱賣配方。由12月起日拆一格，想一次過試勻Jurlique各線產品，這款最抵玩。
皇牌手部護理套裝 4款護手霜一次過入手
皇牌手部護理套裝售$700（原價$880），一盒集齊4款40ml護手霜，分別為玫瑰、薰衣草、柑橘及蘆薈，可按當日心情換香味使用。
預算有限的話都有迷你版皇牌手部護理套裝，售$290（原價$550），內含6支15ml旅行裝護手霜，玫瑰、薰衣草、蘆薈各2支。禮盒小巧，可直接掛上聖誕樹作裝飾，護手霜本身亦方便放入手袋隨身補搽。
玫瑰緻愛修護套裝 護手霜配修護霜
玫瑰緻愛修護套裝售$295（原價$380），組合為40ml玫瑰護手霜加15ml玫瑰緻愛修護霜，手唇同步照顧，應付秋冬乾燥最實際。
想一整套玫瑰香氣，可留意玫瑰緻柔手部及身體套裝，售$840（原價$1,060），包含125ml玫瑰護手霜、300ml玫瑰緻柔沐浴露及300ml玫瑰緻柔身體乳，沐浴到潤膚一條龍，整套送禮亦夠體面。
柑橘香氣手部及身體套裝 沐浴露、身體乳一套有齊
柑橘清新手部及身體套裝同樣售$840（原價$1,060），組合換成125ml柑橘護手霜、300ml柑橘清新沐浴露及300ml柑橘清新身體乳。相對玫瑰系列偏濃郁花香，柑橘線走清新果香路線，偏好醒神氣味的用家可選這款。
旅行護理套裝 玫瑰花卉水配護手霜
皇牌旅行護理套裝售$495（原價$580），組合為40ml玫瑰護手霜及100ml玫瑰保濕花卉水，兩件同屬玫瑰系列，一搽一噴補水，出差旅行或長困冷氣房都用得上。
Jurlique聖誕限定禮盒系列現於品牌全線香港專門店及專櫃發售，詳情可瀏覽官方網站