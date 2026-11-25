日本過江龍連鎖壽司店「壽司三昧」（Sushizanmai）香港首店昨日正式開幕，日本知名創辦人木村清社長來港驚喜現身，出席原條250公斤吞拿魚解體表演 show，更邀請了日本駐港總領事三浦潤大使擔任開幕嘉賓，引來大批途人圍觀。小編與攝記以客人身份自費實試，現場活捉港日食客分享真實食評！

傳奇鮪魚大王豪請食藍鰭吞拿壽司 「築地喜代村壽司三昧」開創日本24小時營業壽司店的先河，直至現在日本擁有44家壽司店，另採購、進口、批發分銷海鮮。社長木村清有「鮪魚大王」之稱，曾創下5.1億日圓天價成功投中(日本一)青森大間藍鰭吞拿魚的最高拍賣紀錄，掀起一時佳話。今次首度進軍香港，與本地一家餐飲集團合作營運。尖沙咀店設有壽司吧枱、散座及2間獨立房間，客人掃QRcode下單，再由店員奉上食物。握壽司單件起計，最平$11就食到極上三文魚壽司。

必食柔嫩＋油脂豐腴拖羅 跟日本店一樣，主打極上藍鰭吞拿魚，提供赤身($20)、中拖羅($30)及大拖羅($40)壽司。新開張特設優惠益食客，即日起至12月23日，每位堂食顧客點選至少1款食品(飲品除外)，免費贈送價值$90的極上藍鰭吞拿魚壽司3件，只限每日首300位顧客，每人每日限享一次。3件吞拿魚均肉色粉嫩、泛天然光澤。赤身肉質柔嫩；中拖羅魚油甘香；大拖羅肥美無渣，油脂豐腴入口即化。愛吃吞拿魚的不妨柯打極上藍鰭吞拿魚三昧套餐，比單點的便宜。

限量珍稀藍鰭吞拿魚尾肉 藍鰭吞拿魚特色料理還有珍稀部位限量供應，如藍鰭吞拿魚尾肉串燒，燒後魚油更澎湃、富有魚味。亦有藍鰭吞拿魚拖羅粒扒以及醬燒藍鰭吞拿魚尾肉。

壽司三昧 VS 壽司郎 想一次過試勻不同款式，推介特選壽司三昧套餐，有原條星鰻、海膽、雪蟹、赤蝦、三魚文子軍艦等等。整體壽司款式不及迥轉形式的壽司郎般多，有店員奉餐服務的價錢也略高一點。壽司郎的飯糰醋味較突出、飯粒入口柔軟濕潤；而這店的飯糰不是空氣感派，握得較緊實、飯粒較乾爽，入口顆粒感強。

食客比較日本店及香港店水準 小編隨意捉在場食客分享食評，曾光顧日本涉谷、上野、池袋多間分店的foodie子健表示：「水準同日本食過的一模一樣。我最鍾意蟹膏軍艦，同出面有不同。壽司店的賣點是可以同師傅吹水，剛剛師傅話象拔蚌、貝類今朝8時才劏。我記得在日本上野店，師傅會在你面前從魚缸撈魚上來即劏即切，好新鮮，不過呢度無。」日籍食客Sato Ko先生提到：「香港店的選擇比日本店的多，質素同日本吃的一樣。」港人食客溫小姐分享：「雪蟹壽司蟹肉鮮甜，好食！不過蜆就麻麻，有沙！」其友人陳小姐說：「大拖羅最好食，入口的魚油好似炸出來。」

壽司三昧香港本店 地址：尖沙咀堪富利士道1-2A One Humphreys地下 電話：2328 6780