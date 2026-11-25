Ragnhild Hemsing走出挪威的森林 攜百年名琴來港奏起《北歐四季》

維多利亞港的閃爍霓虹與繁忙航道，與北歐斯堪地那維亞半島的靜謐雪原，處於兩個平行時空。挪威小提琴家黎曉黛夏星(Ragnhild Hemsing)，獲「香港城市室樂團」(CCOHK)邀請，來港擔任《北歐四季》演奏會的獨奏及客席指揮，對她來說，音樂是與世界溝通的語言，由家鄉山谷的牛鈴聲，到香港高樓之間的迴響，她一直在傳統與創新之間，尋找自己的聲音，這次帶來的清亮旋律跨越萬里，降臨在香港樂迷的眼前。 撰文：Catherine Ko、Jeff Szeto 攝影：謝麗娟(部分圖片由香港城市室樂團提供)

黎曉黛是當今國際古典樂壇備受矚目的小提琴家，更將挪威國寶級傳統樂器哈當厄小提琴(Hardingfele)推向世界舞台的重要推手。卸下舞台上的華麗禮服，私下的她笑容溫暖、語調輕快，聊起故鄉的森林與護林員的父親，以及懷中那兩把橫跨數百年歷史的名琴，眼裡閃爍著孩童般純粹光芒。 自然群山與音樂的童年 「你看過這張照片嗎？這就是我長大的地方。」訪談伊始，黎曉黛看著手中的家鄉風景照，思緒立刻飛回距離挪威首都奧斯陸(Oslo)約兩小時車程的瓦爾德雷斯(Valdres)。那是一片被群山環抱的內陸山谷，沒有大都市的喧囂，只有綿延不絕的森林、清澈湖泊，以及代代相傳的濃厚民間音樂底蘊。「我成長的小村莊非常迷你，全村只有大約兩千名居民。」她笑著形容自己得天獨厚的成長環境，「我的母親是一位音樂家兼鋼琴老師，父親則是當地的護林員(forester)。」她特地停下來，眨眨眼確認記者是否明白「護林員」的含意：「就是負責守護山林、照料自然生態的『山中警察』！」

對黎曉黛來說，大自然與音樂從來不是兩件事，而是生活日常。她的父親不但熟稔山林草木，私下還彈得一手好琴，懂得演奏挪威另一種古老傳統撥弦樂器「蘭格萊克琴」(Langeleik，形似齊特琴的挪威民間長盒琴)，「年幼時每逢周末或假日，和母親與妹妹，一邊跟著父親走進深山巡視自然生態，一邊在家庭聚會與鄉間音樂會中耳濡目染。」即便如今成為全球巡演的演奏家，足跡遍及世界各地頂級音樂廳，她依然選擇將生活重心放回瓦爾德雷斯的老家。「我的工作是到處飛行、穿梭在一個又一個大城市，我對此充滿感激。但每當巡演結束，最渴望就是回到家裡『重新充電』。」她分享起老家的左鄰右里，「只要推開我家園子的門，陪伴我的鄰居，是成群的牛和羊還有猴子；那裡動物生態與自然氣息非常獨特，這種從繁華大都會瞬間切換到原始山林的反差，對我的心靈來說是最好的平衡。」

民樂靠耳練 古典靠讀譜 生長在傳統音樂之鄉，黎曉黛習琴之路從一開始就與眾不同。一般音樂神童往往專攻一樣樂器，但她在5歲那年，同時拜師學習古典小提琴與哈當厄小提琴，「很多人問我是否先學一種，過幾年再學另一種？其實不是，我在5歲時幾乎同步開始學習兩款琴。」年幼孩子同時學習兩種樂器，無疑是一場高難度挑戰，因為背後代表著兩種截然不同的練習，「學習傳統民族音樂，是完全不看樂譜，老師拉一段就用耳朵仔細聽、用心去感受，直接模仿彈奏，那是一種口傳身授、仰賴直覺的學習方式；但同時我又必須在古典小提琴課上學習讀譜、視奏與嚴謹的學院派技巧。」

如何在兩種迥異演奏體系之間切換自如，而不讓肌肉記憶打架。黎曉黛指，關鍵在於她視兩種獨立語言來演奏，「它們的發聲原理與身體發力完全不同，哈當厄小提琴的琴碼(bridge)設計得非常平坦，這讓弓毛可以輕易地同時擦響多條琴弦，製造豐滿和聲效果；而且它的音色直接、宏亮，演奏時我需要運用更多手臂與手指肌肉力量去按壓琴弦。」相對地，拿起古典小提琴時，她身體必須立即切換成另一種狀態，「古典小提琴的音色較為細膩、柔和，運弓需要更輕巧控制。演奏傳統哈當厄民謠時，我大量使用弓尖(tip of the bow)，左手幾乎不做現代小提琴那種幅度寬廣的揉弦(vibrato)，而且大多停留在第一把位(one position)上，依靠複雜雙音與裝飾音來製造色彩。所以一個習慣傳統拉法的琴手，要立刻轉用巴洛克或現代古典技巧，必須有意識地重新調整發力點與共鳴方式。」

被禁樂器升格為挪威國寶 談到哈當厄小提琴，黎曉黛如數家珍展示樂器的工藝細節，乍看下它與一般小提琴體型相仿，湊近細看就發現它共有9條弦，「除表面用琴弓拉奏的四條主奏弦外，指板下方還隱藏著五條共鳴弦(sympathetic strings)。當琴弓拉動上方主弦時，下方五條共鳴弦會隨之自然震動，交織出宛如教堂管風琴或山谷回音般空靈繚繞的泛音。」除了獨特音響結構，哈當厄小提琴外觀更是一件極致民間藝術品，琴身繪滿繁複精巧玫瑰花紋，指板與琴身鑲嵌著珍珠母貝，最引人注目的，是琴頭頂端那尊栩栩如生龍頭雕刻，「你看這顆龍頭，是否很像古代維京時期(Viking Age)維京長船船頭上的雕刻？」她指著琴頭笑著說道。

然而這件被挪威人視為文化驕傲的民族樂器，在歷史上曾背負過長達數百年的污名，「在過去很長一段時間裡，哈當厄小提琴在宗教與保守社會眼中，曾被視為『被禁的樂器』。」黎曉黛語氣轉為感慨，「因為它經常出現在鄉間婚禮、派對與狂歡舞會上，人們隨著它奔放的節奏起舞、飲酒，在當時嚴格的宗教環境裡是不被允許，甚至直到1970年代，在某些教會場合依然禁止演奏它。」所幸隨著時代變遷，這件承載著挪威民族記憶的樂器，終於獲得平反，如今不僅走進世界各大音樂殿堂，更成為挪威人心中無可取代的文化瑰寶。

體溫喚醒 300 年歷史名琴 在黎曉黛的演出生涯，總是攜帶著兩把稀世珍寶同行，一把是十九世紀挪威傳奇小提琴家Ole Bull擁有的歷史哈當厄名琴；另一把則是誕生於義大利製琴聖地Cremona的古董小提琴。問到這把義大利名琴的年份時，她說道：「這琴足足有逾300年歷史了！」這把由Cremona製琴大師Francesco Ruggeri，於1694年親手製造的小提琴，與她的歷史哈當厄名琴一樣，皆由挪威儲蓄銀行基金會(Sparebankstiftelsen DNB)旗下的Dextra Musica慷慨借出給她長期使用，「我由衷感激能有機會演奏這樣偉大的樂器。」談起這把1694年古琴的音色，她的語氣充滿敬畏，「它擁有一種近乎神聖、如同宗教聖詠般純淨的音質，同時又具備極深沉的表現力。最令我著迷的是，我覺得這把琴至今仍在『成長』。」

在她眼中，名琴並非冰冷博物館文物，而是需要演奏家以體溫去喚醒的生命體，「無論是古典小提琴還是哈當厄小提琴，它們都是由『有生命的材料』製成的——它們原本是森林裡的樹，是會呼吸的木頭，所以它們必須不斷被演奏，才能延續生命。」她細膩地形容這把1694年名琴的聲學魅力：「它在最高音的E弦上，擁有璀璨奪目的光彩，而到了最低音的G弦時，卻又能下潛到令人驚嘆的深度。當我拉奏低音弦時，那種厚實感甚至讓人聯想到大提琴或低音提琴，你可以毫無保留地把情感深深埋進琴弦裡，讓它替你歌唱。」

母女師徒的磨合 回望從挪威的森林走向國際樂壇，黎曉黛坦言學琴之路並非一帆風順，瓦爾德雷斯雖然擁有豐富民間音樂土壤，但在古典小提琴高階教育方面，資源卻相當匱乏。「在我們那個小村莊裡，周圍幾乎找不到專業古典小提琴的演奏環境與高階師資。」在尋得名師之前，她母親理所當然成為啟蒙老師。而當母親與老師兩個角色重疊在同一個人身上時，只有親身經歷過才懂其中的辛酸。「你知道的，這從來不是一件簡單的事——媽媽教女兒，或者父母教導自己孩子練琴，總會伴隨許多情感拉扯。」

遠赴維也納蛻變 為追求精湛古典琴藝，黎曉黛選擇走出舒適山谷，先是前往奧斯陸的Barratt Due Institute of Music打下堅實基礎，隨後更遠赴音樂之都維也納(Vienna)，拜入著名小提琴教育家Boris Kuschnir門下深造。在歐陸深厚古典傳統的洗禮下，她沒有忘記故鄉山谷裡的泥土芬芳，反而找到將古典與挪威民謠融為一體的獨特藝術語言，因此在《北歐四季》音樂會裡，她將韋瓦第(Vivaldi)的《四季》改編為充滿北歐風情的《挪威四季》，又用哈當厄小提琴重新詮釋挪威作曲家愛德華葛利格(Edvard Grieg)的《皮爾金組曲》(Peer Gynt Suites)，黎曉黛說：「葛利格本身都對民族音樂很有興趣，他曾經講過《皮爾金組曲》有挪威民族音樂元素在裡面，將此曲帶給香港觀眾，是想傳達尊重傳統非常重要，而創造一些新的事物同樣重要。」她稱出道前後經常被問一條問題，「很多人曾問我，必須選擇一種樂器，不可以兩種都演奏。但我想：『為甚麼不可以？』」她既演奏古典音樂，又保留民族音樂傳統。甚至擁有自己的民謠爵士樂團Vetra，「我覺得現在的音樂世界，比十年、二十年前更加開放，人們可以變得更加優秀，嘗試不同的東西，與其他音樂領域的人合作。」

欣賞香港城市室樂團開放態度 初踏香港這座亞洲國際都會，她對這裡獨特的城市活力讚不絕口：「這裡與我的家鄉截然不同，卻又莫名契合。我非常喜歡香港的文化與人情味，大家既溫柔，對新想法亦抱持開放態度。」這次她身兼獨奏及客席指揮，談及與香港城市室樂團合作點滴，她大讚樂手觸覺敏銳：「當我們在排練室交流時，團員對我的演繹構思非常受落，這種音樂上的信任與開放至關重要。」 從挪威的森林走到繁華香港，黎曉黛深信音樂是跨越地域的共同語言。她亦藉此寄語香港年輕音樂人，在尊重傳統之餘更要勇於突破：「試問誰想將同一首樂曲，一成不變地聽上千次？觀眾渴望新鮮感。」她強調，音樂應該從心出發，樂手必須全情投入感受每個音符，用琴聲娓娓道出動人故事。至於想了解黎曉黛的音樂，樂迷可到Spotify、Apple Music等音樂平台，可以找到其錄音作品。