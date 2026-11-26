奇妙聖誕延伸至SOGO崇光百貨！即日起，SOGO攜手迪士尼打造「Step Into Christmas Magic」聖誕企劃，將3大人氣IP魔雪奇緣世界、米奇與好友及Duffy與好友帶到啟德店及銅鑼灣店。粉絲不但可與至愛的角色裝置合照打卡，更可搜羅一系列周邊精品和換領多款禮物，度過特別的冬日時刻。

設3大迪士尼主題打卡位 消費滿額即抽迪士尼門票

活動期間，最具冬季氣氛的魔雪奇緣世界將會登陸SOGO啟德店。阿德爾王國的特色建築、友誼噴泉及北山場景將會現身，配合5.3米高的聖誕樹和安娜、愛莎及小白的塑像，讓人彷彿身處童話世界。戶外廣場更於指定日子上演飄雪表演，為節日增添氣氛。

米奇與米妮，以及Duffy與好友主題裝置亦會出現商場正門和地下G10號舖。米奇與米妮塑像會在奇妙夢想城堡裝置前歡迎粉絲。旁邊更設有3米高巨型扭蛋機，SOGO Rewards會員消費滿$800，即可獲贈電子優惠券參與扭蛋抽獎，有機會贏走香港迪士尼樂園1日標準門票、迪士尼好萊塢酒店標準客房一晚住宿及香港迪士尼樂園 2 日標準門票兩張等獎品，不妨試試手氣。