奇妙聖誕延伸至SOGO崇光百貨！即日起，SOGO攜手迪士尼打造「Step Into Christmas Magic」聖誕企劃，將3大人氣IP魔雪奇緣世界、米奇與好友及Duffy與好友帶到啟德店及銅鑼灣店。粉絲不但可與至愛的角色裝置合照打卡，更可搜羅一系列周邊精品和換領多款禮物，度過特別的冬日時刻。
設3大迪士尼主題打卡位 消費滿額即抽迪士尼門票
活動期間，最具冬季氣氛的魔雪奇緣世界將會登陸SOGO啟德店。阿德爾王國的特色建築、友誼噴泉及北山場景將會現身，配合5.3米高的聖誕樹和安娜、愛莎及小白的塑像，讓人彷彿身處童話世界。戶外廣場更於指定日子上演飄雪表演，為節日增添氣氛。
米奇與米妮，以及Duffy與好友主題裝置亦會出現商場正門和地下G10號舖。米奇與米妮塑像會在奇妙夢想城堡裝置前歡迎粉絲。旁邊更設有3米高巨型扭蛋機，SOGO Rewards會員消費滿$800，即可獲贈電子優惠券參與扭蛋抽獎，有機會贏走香港迪士尼樂園1日標準門票、迪士尼好萊塢酒店標準客房一晚住宿及香港迪士尼樂園 2 日標準門票兩張等獎品，不妨試試手氣。
自問是Duffy粉絲的話，記得到「Duffy與好友遊玩屋」主題裝置，與近2米高的Duffy毛公仔合照，留下難忘回憶。另一邊廂，崇光銅鑼灣店同樣不容錯過。店內擺放3.5米高的魔雪奇緣世界主題聖誕樹及2米高的巨型扭蛋機，點綴歡樂聖誕。
任何消費即送主題購物袋 會員送手繪圖案貼紙
活動同步設有限定店，讓粉絲不用親身到迪士尼，亦能搜羅多款精品。活動期間，顧客在崇光銅鑼灣店或啟德店任何消費，即可換領限定香港迪士尼樂園主題購物袋。SOGO Rewards會員專享3重福利，包括追蹤香港崇光百貨及香港迪士尼樂園官方社交平台，即可換領主題貼紙，甚至可邀請駐場的繪畫師即席加上上個人化圖案或手寫祝福，令禮物更為獨特。
日期 ：即日起至2027年1月3日
地點：崇光啟德店及崇光銅鑼灣店
啟德店焦點：魔雪奇緣世界、米奇與好友及Duffy與好友三大主題裝置
銅鑼灣店焦點：3.5米高的魔雪奇緣主題聖誕樹及2米高的巨型扭蛋機