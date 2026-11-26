為慶祝創立20周年，由天王周杰倫與團隊共同主理的潮流品牌PHANTACI，首度破天荒攜手迪士尼推出「Disney｜PHANTACI」聯名企劃。亞洲巡迴快閃店《PHANTA LAND》繼台北及上海後，現已正式登陸香港海港城！現場雲集18位迪士尼及彼思經典角色，大玩「Hide and Seek」捉迷藏主題，更帶來巨型打卡裝置與近60款限定精品，勢必掀起市民與雙方fans的朝聖熱潮。

巨型米妮造型PHANTABEAR鎮守入口

走進海運大廈大堂的快閃店，就像跌入充滿玩味的潮流童話國度。空間以「捉迷藏」為設計靈感，入口處即有極具視覺震撼的巨型PHANTABEAR盲盒造型米妮造型的裝置迎接大家；場內更劃分多組主題藝術展區，設有立體公仔、多面創意打卡牆及互動波波池，讓大小朋友探索18位人氣角色(包括米奇、史迪仔、三眼仔、勞蘇、小白及阿力等)蹤影的同時，盡情拍照留念。