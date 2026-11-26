為慶祝創立20周年，由天王周杰倫與團隊共同主理的潮流品牌PHANTACI，首度破天荒攜手迪士尼推出「Disney｜PHANTACI」聯名企劃。亞洲巡迴快閃店《PHANTA LAND》繼台北及上海後，現已正式登陸香港海港城！現場雲集18位迪士尼及彼思經典角色，大玩「Hide and Seek」捉迷藏主題，更帶來巨型打卡裝置與近60款限定精品，勢必掀起市民與雙方fans的朝聖熱潮。
巨型米妮造型PHANTABEAR鎮守入口
走進海運大廈大堂的快閃店，就像跌入充滿玩味的潮流童話國度。空間以「捉迷藏」為設計靈感，入口處即有極具視覺震撼的巨型PHANTABEAR盲盒造型米妮造型的裝置迎接大家；場內更劃分多組主題藝術展區，設有立體公仔、多面創意打卡牆及互動波波池，讓大小朋友探索18位人氣角色(包括米奇、史迪仔、三眼仔、勞蘇、小白及阿力等)蹤影的同時，盡情拍照留念。
必搶$148變裝盲盒
是次聯乘最大亮點，莫過於品牌標誌性公仔PHANTABEAR首度變裝，換上多款迪士尼經典角色造型。系列推出共10款限定毛公仔掛件盲盒(售價$148)，除了 8款型格黑白基本款外，更暗藏兩款夢幻粉紅限量版隱藏款，極具收藏價值。
近60款單品同步上架
服飾方面同樣誠意十足，現場一口氣發售近60款聯乘單品，單是主題 T 恤已多達23款，並延伸至連帽衛衣、外套及帽款。設計團隊巧妙地將角色藏身於繽紛剪影、彩筆特寫、復古海報、趣味 Emoji，以及呼應周杰倫音樂基因的「音樂手稿」五大藝術元素之中，把街頭潮流與童話情懷完美揉合。
《Disney｜PHANTACI「PHANTA LAND」》香港快閃店詳情：
日期： 即日起至 12 月 6 日(上午11時至晚上9時)
地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂
票價：免費入場
查詢：海港城海運大廈