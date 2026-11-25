日本拉麵，背後其實係一場高深文化傳統同職人精神嘅縮影。如果醬油拉麵係江戶傳統、豚骨係九州狂熱，咁日式擔擔麵係咩呢？呢碗骨子裏流住中國血統、經過日本人多年嚟嘅「執着一筋」演變，今日嘅日式擔擔麵已經自成一派，甚至由配角變成主角，好似發咗光咁，愈來愈受重視，而且每間名店都自帶強烈嘅個性。

源自四川 料理之神親手改造

講起歷史，擔擔麵原本係四川嘅街頭小食，因挑擔叫賣而得名，係一碗冇湯、重麻重辣嘅乾拌麵。傳到去日本之後，經由「中華料理之神」陳建民(名廚陳建一嘅父親)大刀闊斧改良，加入湯底，減少麻辣(日本人食到流晒汗)，在彼邦一炮而紅。

不過出名刁鑽嘅日本拉麵界點會咁易滿足？經過幾十年嘅演變，現今日式擔擔麵已經進化到另一個層次。日本職人最厲害之處，係將職人魂注入「自製肉醬(肉味噌)」同「自家製辣椒油」之中。佢哋用甜麵醬、豆瓣醬慢火熬煮肉碎，再用幾十種香料低溫慢煮提煉辣油。湯底更加係關鍵，通常用濃郁嘅芝麻醬(練り胡麻)配上豚骨或雞白湯。最神奇嘅地方係佢哋完美拿捏到「甜、酸、苦、辣」嘅四味平衡：肉醬嘅甜、醋嘅酸、芝麻與花椒嘅微苦、再加上辣油嘅刺激，四路大軍喺條脷上面交織，層次多到好似交響樂一樣，誰也搶不了誰的風頭。