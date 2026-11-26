品酒，從來不只是味蕾的享受，更是一種對待生活的態度。正如2025 ASI亞太區最佳侍酒師冠軍蔡淦烽(Reeze Choi)所言，侍酒溫度往往最易被人忽略，但同一瓶酒在不同溫度下，卻會展現出截然不同的風貌。隨著品酒文化從高級餐廳走入私人餐桌，如何在亞熱帶的居家環境中維持這份態度，成為不少愛酒之人的課題。

Venus G2侍酒器 調節餐酒最佳溫度

台灣溫控科技品牌VIVANT近日便以「軟硬件整合」的思維，透過全新Venus G2行動溫控侍酒器與專屬應用程式內置的AI侍酒師，針對全球逾二十萬家酒莊、數百萬酒標資料訓練而成的專業引擎。愛酒者只須在手機輸入當晚菜單，AI便能於數秒內提供餐酒配搭、醒酒時間及最佳適飲期建議。當AI計算出某款佳釀的理想溫度後，只按一鍵同步資料便會透過藍牙傳送至Venus G2侍酒器。裝置承襲半導體領域的精密控溫技術，透過紅外線感測器即時偵測瓶身，在8℃至20℃之間精準調節；若配合專屬醒酒壺，更可低至4℃。從掃描酒標、獲取建議到精準控溫，整個過程一氣呵成，徹底告別傳統冰桶融水弄濕酒標的狼狽。