想免費來一趟東京之旅？百佳今個聖誕推出「聖誕全佳賞」大抽獎，11月27日起，顧客於全線百佳及旗下門市或 PNS 網購消費滿$50，即可登記參加抽獎，有機會贏走大獎直送日本東京六天雙人之旅，各位不妨一試。

買滿$50+登記即可抽獎 贏東京雙人遊

活動期間，顧客於全線百佳及旗下門市或 PNS 網購消費滿$50，即可獲得1次抽獎機會。如果想額外獲得更多抽獎次數，顧客入手指定品牌貨品或經 PNS 網購網站或手機應用程式購物，即可加碼1次抽獎，一張單最多可獲3次機會抽獎。其後於 2027 年 1 月 7 日前到活動網站完成登記，即可參與「聖誕全佳賞」！

獎品十分豐富，除了有大獎「日本東京六天雙人之旅」，當中包括雙人來回機票及五星級酒店住宿，價值高達近$30,000。同時設有 iPhone 18 Pro Max和FOOD PARC 奢華味蕾盛宴等總值逾$185萬獎品。不想空手而歸？每位完成登記的參加者均可獲指定品牌購物優惠券，包括李錦記$5優惠券等，做到人人有獎！