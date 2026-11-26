即睇必買限定Miffy精品

今次限定商品之中最值得收藏的絕對是10周年特別版 Flower Miffy 換裝公仔($240)，選用蓬鬆柔軟的材質製作，公仔腳底採用絲滑的緞面布料配搭虞美人花卉圖案點綴，眼睛、嘴巴及腳底標誌更使用了金線刺繡，造型非常精緻！另外可加配換裝公仔專用服裝($200)，專為Flower Miffy 換裝公仔度身訂造，選用虞美人花卉印花加上輕盈薄紗的雙層裙擺，配合胸前的金色蝴蝶結和蕾絲荷葉邊袖口，營造出煥然一新的華麗可愛感，推介和換裝公仔一同入手！商店內更有吉祥物毛絨公仔掛飾、紀念版文件夾、小信封及迷你信件套裝、紙膠帶系列、聖誕花藝擺設等，大家記得mark定日子去搶購。



Flower Miffy Pop-Up Shop

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 B1 層 B113 & 115 號舖

開幕日期：2026年11月27日起