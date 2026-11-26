PokeFest 3回歸D2 Place 噴火龍稀有卡、ANA滿分卡等過千萬珍品展出 火系沉浸式展館首亮相

寶可夢卡牌收藏熱潮持續，年度非官方粉絲盛會PokeFest 3將於12月11日至13日回歸荔枝角D2 Place。今屆活動分別於D2 Place ONE 2樓THE SPACE及4樓THE UPPER STAGE舉行，除了有卡牌交易攤位，亦公布《宝・蔵 3》珍藏展覽內容，邀請超過20位海內外藏家展出逾40個展櫃、總值過千萬元的珍品。展覽更首次加入火系寶可夢主題沉浸式體驗館，並有多款稀有卡牌、90年代收藏及限定聯乘展品亮相。



過千萬珍藏集結 噴火龍進化史與90年代玩具同場展出 位於D2 Place ONE 2樓THE SPACE的《宝・蔵 3》，今屆以「精靈記憶球」為主題，透過不同藏家的收藏，回顧寶可夢卡牌及周邊的歷史。展品包括早期卡牌、遊戲、漫畫及玩具，部分更是多年來一直保存的珍藏。 其中，策展人Leslie帶來火系寶可夢收藏，展出Neo Shining、Crystal及Gold Star噴火龍等稀有卡牌，並集齊1996至1997年Bandai Carddass Part 3至4的151張全套卡牌，連同原裝扭卡機機頭紙。展品還包括初代Game Boy遊戲、年代雜誌、漫畫及90年代原裝玩具，呈現噴火龍及火系寶可夢從早期至今的演變。

收藏家Bryan借出的「Creatures 25週年紀念卡牌套組」同樣罕見。這套卡牌由寶可夢開發公司Creatures Inc.於2021年製作，並非商業發售商品，主要送予公司內部畫師、核心員工及合作夥伴。全球估計只有約200至400套，今次更是首次在香港展出。 潮流藝術聯乘與日版古董卡 多款珍品首度亮相 除了經典卡牌，展覽亦有潮流藝術及跨界聯乘收藏。藏家Kaki帶來Daniel Arsham與Pokémon合作的限量雕塑系列，4款作品全球各限量500件；另有藤原浩主理的Fragment Design與Pokémon「THUNDERBOLT PROJECT」聯乘單品，共15組珍藏。

資深收藏家Mike則借出多款90年代日版特殊發行卡牌，包括未撕開的Vending Series擴充卡組、《CoroCoro快樂快樂月刊》附錄卡組，以及N64《Pokémon Stadium》特典卡、喵喵怪CD附錄卡和未開封的《Pokémon Card Trainers Vol. 1》。這些收藏保留了當年卡牌透過遊戲、雜誌及音樂產品發行的歷史。 另一組由Michael @ PikaBudz借出的珍藏，則包括1998至2006年ANA全日空航空限定宣傳卡。當年部分卡牌只限乘搭指定航班並憑登機證換領，今次展出的全套卡牌均獲PSA 10滿分評級，見證寶可夢與日本航空旅遊文化的連結。

展覽亦會以火系寶可夢為主題設計沉浸式空間，展出多款火系稀有卡牌及中古藏品，並設有打卡位置。



沈殷怡、床哥及戴祖儀現身 卡牌KOL近距離交流 今屆PokeFest 3邀請多位藝人及卡牌界人氣人物到場，包括卡牌YouTuber Kenneth K、藝人沈殷怡、JFFT成員床哥Bed Gor，以及歌手戴祖儀Joey Thye。嘉賓將以訓練家身份現身，與粉絲及收藏家交流，分享卡牌收藏故事。 PSA、BGS、CGC及TAG代送評級 現場設預審服務 卡牌評級服務亦是今屆活動內容之一，現場有PSA、BGS、CGC及TAG等國際評級機構的代送評級服務商。收藏家可帶同卡牌到場了解送評安排。 CGC收送服務商L-Cube將提供卡展限定代送評級，每張HK$150，並有15個工作天特快服務。Yamacardo（嵐山卡社）則會提供免費送評前預審，PSA、BGS及TAG代送評級至少有95折優惠。





SlabX聯乘AlipayHK推免息分期 買卡享補充包及折扣碼 卡牌交易平台SlabX與AlipayHK合作，推出寶可夢鑑定卡3個月免息分期。PokeFest 3展期內，於SlabX合作展商攤位經平台購卡，每筆交易可獲一包免費補充包及HK$30折扣碼。 以信用卡付款可享免手續費，並有最高4%回贈及議價空間，當中包括2%信用卡回贈及2%賣家回贈。合作展商經SlabX完成交易，亦可獲額外2%回贈，每位展商回贈上限為HK$4,000。現場Follow SlabX Instagram專頁，更可獲隨機日版Mega Series卡包一包。 收藏展示品牌Totem Display則會在4樓展場為所有檔主提供展示鑑定卡箱，並於2樓設專區售賣展示盒及收納產品，讓卡迷選購收藏配件。

此外，卡牌交易平台POKECOLOR卡樂即將在香港推出全新拍賣App，並聯同PokeFest帶來現場優惠及限定禮遇。 D2 Place商戶推出寶可夢主題餐飲 配合卡展舉行，D2 Place多間餐飲商戶推出期間限定美食及飲品。大叔拉麵於12月11日至13日推出「火辣噴火濃蝦湯拉麵」及「閃焰衝鋒特飲」，憑門票及完成指定步驟可享折扣。 大街小館於12月11日至31日推出「五屬性糖水」系列，惠顧即送神秘紀念品；「我想和你無所事事」則由12月2日至31日推出火、草、水、電四大屬性特飲。





Premium Pass提早兩小時入場 送限定金屬防UV卡殼 PokeFest 3 Premium Pass尊享通行證現正預售，售價成人及小童同為HK$180。持證人士可於指定日期中午12時至下午2時優先入場，比一般入場時段提早兩小時，並可經專屬通道重複進出會場。 每張Premium Pass包括單日入場證、PokeFest獨家金屬防UV PSA評級卡防護殼、專屬頸帶、HK$25 D2 Place商場現金禮券，以及紀念收納盒和紙袋。通行證數量有限，售完即止。 一般通行證成人及小童同價HK$30，將於11月30日正式發售，附HK$15 D2 Place商場現金禮券，入場時段為下午2時至晚上9時。4歲以下小童免費入場。

Premium Pass尊享通行證 售價： 成人／小童 : HK$180 尊屬禮遇： Premium Day Pass 入場證一張 (購票時請選擇日子） 限量版 PokeFest 獨家金屬防UV PSA評級卡防護殼一個 專屬頸帶 （可同時配搭入場證及保護殼隨身掛出） 於有效當日專享獨家時段(中午12時至下午2時) 優先入場 於有效當日可經專屬通道重複進出會場 D2 Place HK$25 商場現金禮券

精美紀念收納盒及紙袋 *通行證不能轉讓他人，需配合當日特設個人化手帶入場，離開會場後需重新排隊入場 (洗手間除外) *門票已包括手續費 單日 Regular Pass 一般通行證 售價： 成人／小童 : HK$30 (11月30日正式發售) 尊屬禮遇： D2 Place HK$15 商場現金禮券 下午2點至晚上9點期間分時段購票進場 ＊4歲以下免費入場，離開會場後需重新購票入場 (洗手間除外)

Premium Pass提早兩小時入場 送限定金屬防UV卡殼

PokeFest 3活動詳情 日期：2026年12月11日至13日（星期五至日）

時間：中午12時至晚上9時

地點：D2 Place ONE 2樓THE SPACE《宝・蔵 3》展覽區、4樓THE UPPER STAGE卡展區

地址：九龍荔枝角長義街9號（港鐵荔枝角站D2出口）

門票：Premium Pass HK$180；Regular Pass HK$30



